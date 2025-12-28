SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Presidente de Irán acusa "guerra total" de EE.UU., Israel y Europa contra Teherán

    Masud Pezeshkian afirmó que su país enfrenta presiones económicas, políticas y de seguridad sin precedentes, comparando el escenario actual con un conflicto más complejo que la guerra con Irak en los años 80.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Presidente de Irán acusa “guerra total” de EE.UU., Israel y Europa contra Teherán

    El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este sábado que su país se encuentra inmerso en una “guerra total” con Estados Unidos, Israel y Europa, a quienes acusó de cercar a Teherán por todos los frentes con el objetivo de impedir que la República Islámica se mantenga en pie.

    “Estamos en una guerra total con Estados Unidos, Israel y Europa. Ellos no quieren que nuestro país se mantenga en pie”, sostuvo el mandatario iraní en una entrevista publicada en el sitio web del líder supremo, Ali Jameneí.

    Pezeshkian aseguró que el actual escenario es más complejo y severo que la guerra entre Irán e Irak en la década de 1980, la cual —según señaló— se limitaba principalmente a ataques militares.

    “Ahora nos están cercando por todos los frentes, nos están poniendo bajo presión y en aprietos, nos crean problemas económicos, culturales, políticos y de seguridad”, afirmó.

    Presidente de Irán acusa “guerra total” de EE.UU., Israel y Europa contra Teherán

    En ese contexto, el presidente hizo referencia a las sanciones impuestas por Estados Unidos y por la ONU debido al programa nuclear iraní, medidas que han afectado de manera significativa a la economía del país.

    Irán registra actualmente una inflación interanual del 42 %, mientras su moneda, el rial, continúa en proceso de devaluación.

    De acuerdo con datos oficiales, desde la restauración de las sanciones internacionales a fines de septiembre, impulsada por Alemania, Francia y Reino Unido, la moneda iraní ha caído un 24,43 %.

    Las declaraciones de Pezeshkian se producen tras el conflicto armado que Irán sostuvo en junio con Israel, una guerra de 12 días en la que fueron bombardeadas instalaciones nucleares, militares y civiles iraníes, ataques que dejaron más de 1.000 muertos, entre ellos decenas de altos mandos militares y científicos nucleares.

    Presidente de Irán acusa “guerra total” de EE.UU., Israel y Europa contra Teherán

    Irán respondió a esas ofensivas con el lanzamiento diario de misiles y drones contra territorio israelí, lo que provocó la muerte de unas 30 personas, según cifras oficiales.

    Estados Unidos también intervino en el conflicto mediante ataques contra las tres principales plantas nucleares iraníes.

    Tras el estallido de la guerra, las negociaciones nucleares entre Teherán y Washington quedaron estancadas.

    La República Islámica se ha negado a reanudarlas, argumentando que las exigencias de Estados Unidos son excesivas, entre ellas el cese del enriquecimiento de uranio, la limitación del alcance de los misiles iraníes y el fin del apoyo a milicias regionales como Hizbulá en Líbano o Hamás en Palestina.

    Presidente de Irán acusa “guerra total” de EE.UU., Israel y Europa contra Teherán AHMAD AL-RUBAYE
    Más sobre:IránEstados UnidosIsraelEuropaGuerraConflicto BélicoTeherán

