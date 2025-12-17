SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    La primera arremetida de la izquierda contra Kast como presidente electo: cuestionan contactos con Israel

    Desde el PC, el FA y el PS criticaron las interacciones que tuvo José Antonio Kast con autoridades israelíes tras su triunfo, en medio del conflicto en Gaza. "No se condice con los principios que el Estado de Chile ha seguido en materia internacional, que Piñera también siguió", alertó Diego Ibáñez.

    Cristóbal Fuentes 
    Cristóbal Fuentes
    FOTO: DEDVI MISSENE

    A 48 horas de su victoria en la elección presidencial, José Antonio Kast ya se convirtió en foco de críticas por parte del actual oficialismo. Este martes, desde distintos partidos de la alianza que sustenta la administración de Gabriel Boric, cuestionaron los acercamientos del próximo mandatario con el gobierno de Israel, en medio de la crisis humanitaria en Gaza.

    Durante esta administración, Boric decidió llamar a consulta a su embajador en Israel, en medio del conflicto con Palestina, como señal de malestar. Y, hasta ahora, nunca se volvió a enviar a un representante diplomático. Por lo mismo, en la izquierda miran con atención cuál será la postura que adopte Kast sobre esa materia.

    A través de su cuenta de X, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, manifestó su satisfacción por el triunfo de Kast y expresó su deseo de que, durante el nuevo mandato, ambas naciones fortalezcan sus vínculos.

    Instagram @b.netanyahu

    Además, el canciller israelí, Gideon Sa’ar, llamó al exdiputado para felicitarlo. “Acordamos trabajar juntos en retomar las relaciones entre Chile e Israel por el bien de ambas naciones”, reveló la autoridad.

    Ante esas interacciones, desde la izquierda no tardaron en responder. El senador Daniel Núñez (Partido Comunista) escribió en su cuenta de X: “José Antonio Kast no está por sobre el derecho internacional. Si decide acercarse a Netanyahu, con orden de arresto por crímenes de lesa humanidad, estaría poniendo a Chile del lado de la impunidad para avalar el genocidio contra el pueblo Palestino".

    17/11/2025 - DANIEL NÚÑEZ - Foto - Mario Téllez / La Tercera MARIO TELLEZ

    El Partido Comunista emitió una declaración en la que señalan: “Observamos con preocupación los acercamientos del presidente electo José Antonio Kast con el primer ministro de Israel, Netanyahu, hoy con orden de arresto de la Corte Penal Internacional. Acercar posiciones con él es invisibilizar los crímenes cometidos contra Palestina”.

    El diputado y senador electo Diego Ibáñez (FA), por su parte, señaló que “Chile tiene la comunidad palestina en el exterior más grande del mundo. Son más de medio millón de personas. Establecer contactos con un gobierno que es genocida, que está generando una de las peores masacres de la humanidad, no se condice con los principios que el Estado de Chile ha seguido en materia internacional, que el expresidente Piñera también siguió”.

    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    “Esta situación es absolutamente preocupante. Chile ha mantenido históricamente, tanto en gobiernos de la Concertación como en los de derecha, una posición única respecto a las graves violaciones de derechos humanos que existen hoy en Palestina. Lo que vemos con preocupación es que pareciera que el presidente electo quiere cambiar la política internacional de respeto irrestricto a los derechos humanos acercando posiciones a un gobierno genocida”, sostuvo el diputado Marcos Ilabaca (PS).

    Foto: Dedvi Missene Dedvi Missene

    El diputado Jorge Brito, del Frente Amplio (FA), dijo que “Chile, en materia de política internacional, tiene una postura histórica, invariable con los gobiernos de turno, y que podría modificarse con las señales que está dando el presidente electo (Kast), comunicándose con criminales de lesa humanidad que tienen órdenes de captura internacional, como Netanyahu, pero, además, realizando supuestas visitas casi de Estado sin la Cancillería, sin respetar las definiciones históricas que ha tenido Chile en la materia”.

    En el último punto, el parlamentario hacía referencia a la visita de Kast a Argentina que se desarrolló este martes, que incluyó una reunión con el presidente trasandino, Javier Milei, en la Casa Rosada.

    Sobre el viaje a Argentina, el senador Juan Ignacio Latorre (FA) complementó: “Hay más prudencia, como Presidente de la República, una vez que asuma en marzo, visitar oficialmente Argentina y no en estas visitas que son más bien de carácter ideológico y de articulación con la ultraderecha a nivel global”.

