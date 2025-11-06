Presidente electo de Bolivia advierte a quienes no quieran aportar al país: “Aténganse a las consecuencias. La libertad tiene sus condiciones”

Este miércoles el presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, tendió la mano a quienes quieran “aportar” en favor del país durante los próximos años de su mandato que se inicia este fin de semana, pero lanzó una advertencia a quienes no quieran hacerlo.

“Agradecer aquellos que aportan. Aquellos que no, aténganse a las consecuencias, porque la libertad tiene sus condiciones y no abusemos de libertad” , dijo Paz tras recibir de manos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) las credenciales que lo acreditan como presidente electo, tras imponerse en la segunda vuelta de las elecciones celebradas el 19 de octubre.

Paz explicó durante la ceremonia en Sucre que “la libertad tiene sus defensas” y rechazó que en nombre de la libertad y una ideología se pueda “someter” a todo un pueblo, después de invitar a todas las fuerzas políticas, regiones y naciones a la “concertación”.

Junto a mi familia y autoridades hoy recibimos estas credenciales, no como un símbolo de poder, sino como un recordatorio de que la verdadera autoridad nace del servicio.

Agradezco a cada mujer y cada hombre que confió en este proyecto, que creyó en la idea de un país distinto.… pic.twitter.com/GnPKg4s4X8 — Rodrigo Paz Pereira (@Rodrigo_PazP) November 5, 2025

“Quiero invitar a cada hombre y a cada mujer que generen visión de unidad (...) si queremos libertad hay que conquistarla con firmeza”, dijo el mandatario electo, asegurando que tras las elecciones “no hay ganadores ni perdedores”.

En ese sentido, apeló a la diversidad de Bolivia como factor capaz de generar la fortaleza que busca para estos años. “Estamos acá para honrar esa democracia y para honrar a la patria. Es ella la que nos convoca y que genera factor de unidad, por eso, ante todo la patria”, recalcó Paz.

Por su parte, el vicepresidente electo, Edman Lara, se comprometió también a “trabajar para todos”, independientemente del sentido del voto de los electores, y “unificar el país”, apelando a los colores de la bandera boliviana.

“La unidad del pueblo ante todo”, aseguró Lara, quien reprochó el país “golpeado” que recibirá el nuevo gobierno. “Nos vamos a levantar porque sabemos luchar, porque sabemos resistir, y lo vamos a hacer entre todos”, afirmó.