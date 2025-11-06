OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Mundo

Presidente electo de Bolivia advierte a quienes no quieran aportar al país: “Aténganse a las consecuencias. La libertad tiene sus condiciones”

Después de recibir de manos del Tribunal Supremo Electoral las credenciales que lo acreditan como el nuevo mandatario boliviano, Rodrigo Paz aseguró además que tras las elecciones "no hay ganadores ni perdedores".

Por 
Europa Press
 
Lya Rosen
Rodrigo Paz recibe las credenciales como presidente electo de Bolivia por parte del Tribunal Supremo Electoral. Imagen @Rodrigo_PazP en X.

Este miércoles el presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, tendió la mano a quienes quieran “aportar” en favor del país durante los próximos años de su mandato que se inicia este fin de semana, pero lanzó una advertencia a quienes no quieran hacerlo.

“Agradecer aquellos que aportan. Aquellos que no, aténganse a las consecuencias, porque la libertad tiene sus condiciones y no abusemos de libertad”, dijo Paz tras recibir de manos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) las credenciales que lo acreditan como presidente electo, tras imponerse en la segunda vuelta de las elecciones celebradas el 19 de octubre.

Paz explicó durante la ceremonia en Sucre que “la libertad tiene sus defensas” y rechazó que en nombre de la libertad y una ideología se pueda “someter” a todo un pueblo, después de invitar a todas las fuerzas políticas, regiones y naciones a la “concertación”.

Quiero invitar a cada hombre y a cada mujer que generen visión de unidad (...) si queremos libertad hay que conquistarla con firmeza”, dijo el mandatario electo, asegurando que tras las elecciones “no hay ganadores ni perdedores”.

En ese sentido, apeló a la diversidad de Bolivia como factor capaz de generar la fortaleza que busca para estos años. “Estamos acá para honrar esa democracia y para honrar a la patria. Es ella la que nos convoca y que genera factor de unidad, por eso, ante todo la patria”, recalcó Paz.

Por su parte, el vicepresidente electo, Edman Lara, se comprometió también a “trabajar para todos”, independientemente del sentido del voto de los electores, y “unificar el país”, apelando a los colores de la bandera boliviana.

“La unidad del pueblo ante todo”, aseguró Lara, quien reprochó el país “golpeado” que recibirá el nuevo gobierno. “Nos vamos a levantar porque sabemos luchar, porque sabemos resistir, y lo vamos a hacer entre todos”, afirmó.

Más sobre:BoliviaPresidente ElectoRodrigo PazLibertadTribunal Supremo Electoral

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Fiscalía ingresa querella de capítulos y revela cómo Vivanco y su pareja usaron 14 mil “dólares contaminados” en Argentina y Brasil

Kaiser afirma que Chile se está transformando en una “narco república” y apunta al PC por sus vínculos con el régimen chavista

Tohá cuestiona continua alternancia en el poder: afirma que se vota más por sacar al gobernante de turno que por una propuesta

Trump sobre los ataques de EE.UU. contra supuestas narcolanchas: “No se trata solo de Venezuela”

Renta vitalicia escalonada destrona al retiro programado y se convierte en la favorita de los nuevos pensionados a junio

Sector público afina petitorio de reajuste: pedirán norma para resguardar la estabilidad laboral ante cambio de gobierno

Lo más leído

1.
Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

2.
Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

3.
Senador Cruz-Coke aborda crimen contra su primo e hijos de éste: “Lo quisieron implicar en un parricidio”

Senador Cruz-Coke aborda crimen contra su primo e hijos de éste: “Lo quisieron implicar en un parricidio”

4.
Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

5.
Fuera del Congreso y también del núcleo de poder del PC: Jadue es removido de la comisión política de su partido

Fuera del Congreso y también del núcleo de poder del PC: Jadue es removido de la comisión política de su partido

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados

Dónde y a qué hora ver a Ajax de Ámsterdam vs. Galatasaray por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Ajax de Ámsterdam vs. Galatasaray por la Champions League

Fiscalía ingresa querella de capítulos y revela cómo Vivanco y su pareja usaron 14 mil “dólares contaminados” en Argentina y Brasil
Chile

Fiscalía ingresa querella de capítulos y revela cómo Vivanco y su pareja usaron 14 mil “dólares contaminados” en Argentina y Brasil

Kaiser afirma que Chile se está transformando en una “narco república” y apunta al PC por sus vínculos con el régimen chavista

Tohá cuestiona continua alternancia en el poder: afirma que se vota más por sacar al gobernante de turno que por una propuesta

Renta vitalicia escalonada destrona al retiro programado y se convierte en la favorita de los nuevos pensionados a junio
Negocios

Renta vitalicia escalonada destrona al retiro programado y se convierte en la favorita de los nuevos pensionados a junio

Sector público afina petitorio de reajuste: pedirán norma para resguardar la estabilidad laboral ante cambio de gobierno

Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

Cómo la Inteligencia Artificial puede ayudarte a encontrar pareja
Tendencias

Cómo la Inteligencia Artificial puede ayudarte a encontrar pareja

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cómo fue la intercepción de un narcosubmarino que transportaba cocaína en el Atlántico

Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso
El Deportivo

Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

Michael Clark y la continuidad de Gustavo Álvarez para 2026: “A final de año vamos a evaluar; yo no veo ninguna división interna”

Gustavo Álvarez y su continuidad en la U: “Cuando termine la temporada sacaré conclusiones y miraré para adelante”

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos
Finde

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025

Los Vasquez festejan a lo grande: sortean un Mini, una guitarra y un acordeón en sus shows en el Movistar Arena
Cultura y entretención

Los Vasquez festejan a lo grande: sortean un Mini, una guitarra y un acordeón en sus shows en el Movistar Arena

Morrissey cancela show en Chile debido a “agotamiento extremo”

Diplo encabezará primera edición de Summer Dance

Trump sobre los ataques de EE.UU. contra supuestas narcolanchas: “No se trata solo de Venezuela”
Mundo

Trump sobre los ataques de EE.UU. contra supuestas narcolanchas: “No se trata solo de Venezuela”

Israel recibe el cuerpo de otro rehén entregado por Hamas en Gaza

Las ausencias notables que marcan la cumbre UE-CELAC en Colombia

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego
Paula

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso