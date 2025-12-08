Presidente sirio Ahmed al-Sharaa prometió reconstruir Siria post guerra civil

En medio de las celebraciones por un año desde la caída del régimen de Bashar al-Asad , el actual mandatario sirio, Ahmed al-Sharaa, le prometió al país su reconstrucción total “como una nación fuerte”.

“Ninguna fuerza, independientemente de su poder o influencia, podrá ponerse en nuestro camino. Ningún obstáculo nos disuadirá y juntos haremos frente a todos los desafíos que tenemos por delante, si Dios quiere”, dijo el presidente de transición.

Desde la mezquita Omeyas en la ciudad de Damasco, Al-Sharaa recordó y aplaudió también a los combatientes que entraron a la capital hace un año, lo que terminó con más de medio siglo de dominio de la Al Asad en el Siria.

Ahmed al Sharaa, antiguo líder del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS) y que lideró la alianza islamista Organismo de Liberación del Levante durante la ofensiva de este y otros grupos opositores a Bashar Al Asad, pidió a la población que “unifiquen” sus esfuerzos en esta etapa de transición.

Además enseñó un regalo que le había dado el príncipe heredero de Arabia Saudita Mohammed bin Salman, en su última visita a La Meca; un trozo de la Kaaba con un verso del Corán escrito y que dejó en la mezquita Omeyas como señal de la unión entre ambos países.

Vestido con uniforme militar, Al-Sharaa dio estas primeras palabras durante este aniversario de cambio de poder. Sin embargo, volverá a hablar a las 18:00 horas en Siria.