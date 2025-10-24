Putin califica de “acto inamistoso” las sanciones de EE.UU. contra las dos principales empresas petroleras rusas

El presidente ruso, Vladimir Putin, calificó este jueves de “acto inamistoso” las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump contra las dos principales empresas petroleras rusas, alegando una “falta de compromiso” por parte de Moscú con las negociaciones para un acuerdo de paz con Ucrania.

“Si hablamos del aspecto político, entonces, por supuesto, es un acto inamistoso hacia Rusia. Es obvio y no fortalece las relaciones ruso-estadounidenses, que apenas comienzan a recuperarse. Por supuesto, con tales acciones, están dañando las relaciones (bilaterales)”, declaró el mandatario de Rusia.

Sin embargo, Putin dijo que, aunque las sanciones “son graves” y “pueden tener ciertas consecuencias, no tendrán un impacto significativo” en el ámbito económico de su país. Pero advirtió que “reemplazar el petróleo ruso en el mercado mundial llevará tiempo” y una “fuerte reducción de la cantidad de petróleo ruso provocará un aumento de los precios”.

U.S. Treasury Sanctions Major Russian Oil Companies, Calls on Moscow to Immediately Agree to Ceasefire pic.twitter.com/yYsPag65d7 — The White House (@WhiteHouse) October 22, 2025

En cuanto al nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea, el 19º tras la invasión de Ucrania y superar el veto que imponía Eslovaquia por las repercusiones en el suministro energético del país, manifestó que “le costará caro” a Bruselas, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias TASS.

Más allá de las sanciones, Putin también se pronunció sobre las peticiones de su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, respecto de los misiles de largo alcance ante el estancamiento de las negociaciones para un alto el fuego.

“Esto es un intento de escalada. Si se utilizan tales armas para atacar territorio ruso, la respuesta será muy grave, por no decir abrumadora”, advirtió.

El jefe de Estado ruso además destacó que durante su última conversación telefónica con Trump fue este último el que propuso la reunión en la capital de Hungría, Budapest, que fue cancelada por el momento, según adelantó Washington este miércoles.

“Estuve de acuerdo y dije que, por supuesto, este tipo de reuniones requieren una buena preparación. Sería un error que el presidente estadounidense y yo abordáramos esta reunión a la ligera y luego nos marcháramos sin los resultados esperados”, reconoció.

Aunque reveló que, tras ver las declaraciones del mandatario estadounidense, cree que “lo más probable es que (Trump) esté hablando de posponer” el encuentro. En este contexto, enfatizó que “el diálogo siempre es mejor que la confrontación, las disputas o la guerra”.