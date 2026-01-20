SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Putin frente a la ruptura de Trump con Europa por Groenlandia: por qué es un arma de doble filo para el Kremlin

    Si bien la creciente división entre Estados Unidos y Europa es motivo de alegría para el Kremlin, los esfuerzos de Trump por controlar el territorio danés autónomo podrían tener graves ramificaciones de seguridad para Moscú, que codicia su propia presencia en el Ártico.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    Vladimir Putin y Donald Trump durante su cumbre en Alaska, en agosto pasado. Foto. Archivo

    Los esfuerzos del presidente Donald Trump por adquirir Groenlandia han ampliado las divisiones entre Estados Unidos y Europa. Sin embargo, desde Rusia esta tensión se mira con cierta alegría, aun cuando esto podría tener graves ramificaciones de seguridad para Moscú, que codicia su propia presencia en el Ártico.

    El Kremlin afirmó que Trump pasaría a la historia si tomaba el control de Groenlandia, un territorio danés autónomo. El enviado especial del presidente ruso Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, elogió el “colapso de la unión transatlántica”. Mientras que el deslenguado expresidente Dmitry Medvedev bromeó sobre el empobrecimiento de Europa.

    Una estrategia de larga data del Kremlin ha sido abrir una brecha permanente entre Estados Unidos y Europa, dividiendo y debilitando a sus adversarios tradicionales en Occidente. De esta forma, durante años, Rusia ha promovido el sabotaje y la desinformación para socavar las instituciones occidentales, consideradas como obstáculos persistentes para las ambiciones territoriales de Moscú y sus sueños de recuperar su estatus y poder al estilo soviético, apunta Matthew Chance, corresponsal jefe de asuntos globales de CNN.

    Según explicó la agencia Reuters, la ruptura de la OTAN, la poderosa alianza militar occidental, ha sido una fantasía particularmente potente, sobre todo desde la guerra de Rusia en Ucrania. El Kremlin, incluso, utilizó la preocupación por una posible expansión de la OTAN para justificar su brutal invasión a gran escala hace casi cuatro años.

    “China y Rusia deben estar pasándosela en grande”, dijo en X la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, después de que Trump amenazara con aranceles extraordinarios a los aliados europeos que se opongan a una toma de control estadounidense de Groenlandia.

    Tanto China como Rusia rechazan firmemente las acusaciones de que tienen intenciones territoriales sobre Groenlandia; incluso el Ejército danés dice que no existe una amenaza significativa de invasión desde el este.

    El diario moscovita Moskovskij Komsomolets afirmó que era un placer ver a Europa “totalmente perdida” después de que Trump dijera que impondría aranceles crecientes a los bienes importados de algunos países europeos hasta que Estados Unidos pueda comprar la isla ártica.

    “Hacer a Estados Unidos grande de nuevo (MAGA) = Hacer a Dinamarca pequeña de nuevo (MDSA) = Hacer a Europa pobre de nuevo (MEPA). ¿Han asimilado ya esta idea, imbéciles?”, preguntó Dmitry Medvedev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia.

    Kirill Dmitriev, quien participa en las conversaciones con Estados Unidos sobre la guerra en Ucrania, se burló de los líderes europeos en publicaciones en las redes sociales.

    “El colapso de la unión transatlántica. Por fin, algo que realmente vale la pena discutir en Davos”, dijo Dmitriev, quien tiene previsto reunirse con los enviados estadounidenses para Ucrania durante el Foro Económico Mundial en el balneario suizo esta semana.

    Dmitriev comentó en X que “Putin entiende la lógica de Estados Unidos sobre Groenlandia”, haciendo referencia a un discurso en el que el líder del Kremlin dijo que los designios de Estados Unidos sobre Groenlandia tenían profundas raíces históricas.

    Los comentaristas rusos destacaron que el comportamiento de Trump estaba poniendo una tensión sin precedentes sobre la alianza militar de la OTAN y un artículo en Rossiyskaya Gazeta, el periódico oficial del gobierno ruso, preguntó si las diferencias sobre Groenlandia significarían el fin de la OTAN.

    Sergei Markov, exasesor del Kremlin, dijo que Moscú debería ayudar al inquilino de la Casa Blanca a avanzar en sus ambiciones “porque casi todos los enemigos de Trump son también enemigos de Rusia”.

    Impacto para Moscú

    Según Reuters, pese a la satisfacción, Moscú se encuentra en un momento complejo, debido a que las medidas de Trump podrían tener un impacto en las propias ambiciones de Moscú en el Ártico, que es rico en recursos naturales y también es considerado por Rusia como estratégicamente importante.

    El control estadounidense sobre Groenlandia bien podría ser visto en Moscú como un auténtico desafío al dominio ruso en la región del Ártico.

    Reuters indicó que Rusia se ha mostrado molesta ante la sugerencia de Trump de que Moscú representa una amenaza para Groenlandia (parte de su justificación para querer el control estadounidense de la isla ártica), al tiempo que evita mencionar su nombre en sus críticas.

    El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso señaló la semana pasada que era inaceptable que Occidente siguiera acusando a Rusia y China de ser una amenaza para Groenlandia.

    Pero Ucrania es una prioridad mayor para Rusia que Groenlandia, donde Estados Unidos ya tiene presencia militar.

    El control estadounidense sobre Groenlandia bien podría ser visto en Moscú como un auténtico desafío al dominio ruso en la región del Ártico.

    “Una grieta transatlántica por Groenlandia que involucra a países que han financiado y armado a Kiev podría funcionar a favor de Rusia, posiblemente filtrándose a otras áreas políticas y eclipsando los acontecimientos en Ucrania”, indicó la agencia.

    Por otro lado, la cadena CNN recordó que la red de alianzas de Moscú –seriamente dañada por el derrocamiento el año pasado del dictador sirio apoyado por Rusia, Bashar al-Assad– ya está siendo rápidamente desmantelada.

    Irán, aliado ruso desde hace mucho tiempo, fue blanco de dolorosos ataques aéreos estadounidenses e israelíes el año pasado. Tras la reciente y brutal represión contra los manifestantes antigubernamentales, podría sufrir otro ataque pronto, amenazando la supervivencia del régimen islámico prorruso.

    A principios de este mes, la dramática captura por parte de fuerzas estadounidenses del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, un favorito del Kremlin, fue otra bofetada en la cara para Moscú.

    Y los rumores de que Cuba, un tradicional cliente ruso y enemigo de Estados Unidos, será el próximo en la lista de objetivos de cambio de régimen de Washington son una señal de que el Kremlin sufrirá más humillaciones en política exterior.

    “Moscú ha menospreciado durante mucho tiempo el orden internacional basado en reglas posterior a la Segunda Guerra Mundial, considerándolo poco más que una herramienta occidental, plagada de dobles estándares, para contener a sus adversarios, entre ellos el Kremlin en primer lugar”, indicó CNN.

    “Moscú ha desafiado abiertamente la prohibición de la Carta de las Naciones Unidas de cambiar las fronteras por la fuerza, y ha presionado sistemáticamente a favor de un mundo en el que las grandes potencias tengan derecho a esferas exclusivas de influencia”, sostuvo la cadena.

    “Ahora Washington parece compartir cada vez más esa visión rusa del mundo, lo que en el papel representa una victoria importante para la persistencia de Moscú. Pero las celebraciones por esa victoria están, por el momento, en suspenso en medio de preocupaciones sobre el tipo de nuevo mundo peligroso que puede inaugurarse a partir de ahora”, concluyó.

    Reputación global

    En este contexto, un aspecto que le preocupa al Kremlin es “la credibilidad del presidente ruso, Vladimir Putin, dentro y fuera del país que se estaría desmoronando a los ojos de Trump, de los aliados clave de Moscú, que están cada vez más indignados por una aparente guerra eterna en Ucrania”.

    Así lo señalaron analistas consultados por The Washington Post, quienes indicaron que mientras los líderes de los aliados de Rusia, como Venezuela, Siria e Irán, son depuestos o atacados, las promesas internacionales de Putin suenan más vacías que nunca, sus mentiras ya no se tienen en cuenta y muchos halcones pro-Kremlin claman por acciones más drásticas para recuperar la posición del país.

    “Rusia está obligada a hacer algo horrible para restaurar su credibilidad. Es muy triste que tengamos que usar este tipo de argumentos. Pero no tenemos otra opción. En un mundo trumpiano, solo importan la brutalidad, la fuerza, la destrucción masiva y la crueldad”, dijo el ideólogo ruso de extrema derecha Alexander Dugin en X, en comentarios que insinuaban frustraciones pro-régimen.

    Los observadores indicaron que Putin se ve limitado por su necesidad de mantener su relación con Trump, incluso cuando las fuerzas estadounidenses capturaron un petrolero ruso, y que su incapacidad para apoyar a sus aliados en momentos de necesidad ha asestado un duro golpe a la proyección de poder de Rusia en el exterior y a su credibilidad en el escenario mundial.

