Mundo

Putin propone Emiratos Árabes Unidos como sede para la reunión con Trump sobre la guerra de Ucrania

“Tenemos muchos amigos dispuestos a ayudarnos a organizar un evento de este tipo. Uno de ellos es el presidente de Emiratos Árabes Unidos. Este sería uno de los lugares más adecuados”, subrayó el líder del Kremlin.

Por 
Europa Press
Vladimir Putin sugirió que Emiratos Árabes Unidos podría ser un “lugar adecuado” para celebrar la reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha sugerido que Emiratos Árabes Unidos podría ser un “lugar adecuado” para celebrar la reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras mantener este jueves un encuentro con el jefe de Estado emiratí, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, que se encuentra de visita en Moscú.

“Tenemos muchos amigos dispuestos a ayudarnos a organizar un evento de este tipo. Uno de ellos es el presidente de Emiratos Árabes Unidos. Este sería uno de los lugares más adecuados”, ha subrayado en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia de noticias Interfax.

Putin se ha mostrado abierto a mantener una reunión con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. “Ya he dicho muchas veces que no tengo nada en contra”, ha resaltado, agregando, no obstante, que “deben crearse ciertas condiciones” para que se produzca el encuentro, lo que, a su juicio, está “lejos” de cumplirse.

El asesor de presidencial ruso Yuri Ushakov ha informado más pronto de que habrá un encuentro bilateral de alto nivel entre Trump y Putin “en los próximos días”, sin dar más detalles sobre el lugar, y sin que por el momento la parte estadounidense haya confirmado el anuncio del Kremlin.

El encuentro bilateral dejaría fuera a Zelensky, quien ha pedido en reiteradas ocasiones que haya negociaciones cara a cara con Putin para poner fin al conflicto y quien ha resaltado este jueves que una de las principales prioridades para Kiev es el fin de los combates y que Moscú acepte un alto el fuego.

Durante la jornada, Zelensky ha mantenido una llamada con el canciller alemán, Friedrich Merz, y con el presidente francés, Emmanuel Macron, con quienes ha intercambiado impresiones con respecto a la llamada en la víspera del presidente estadounidense, Donald Trump.

“Acordamos que el trabajo, tanto a nivel de asesores como de líderes, debe dar resultados. Seguimos siendo conscientes de la necesidad de un alto el fuego. Ucrania está preparada para ello, y aún no ha habido una respuesta pública clara de Rusia”, ha resaltado en redes sociales tras la llamada con Macron.

Visita del presidente emiratí

El presidente emiratí ha expresado este jueves ante Putin su deseo de que el comercio con Rusia se duplique en los próximos cinco años después de que el volumen comercial bilateral haya alcanzado los 11.500 millones de dólares.

Con motivo del encuentro de los dos líderes -que han discutido temas relacionados con la inversión y la energía, además de la situación actual en Medio Oriente- Rusia y Emiratos Árabes Unidos han firmado dos acuerdos sobre desarrollo económico y en el uso de Inteligencia Artificial para el transporte.

Putin ha catalogado de “país amigo” a Emiratos Árabes Unidos durante su reunión con el presidente emiratí, quien ya visitó Rusia en octubre del año pasado y asistió a un encuentro informal en la residencia del presidente ruso, según ha recogido la agencia de noticias TASS.

Fondo de private equity brasilero sale de Adelco, la firma de distribución de la familia Paulmann Mast

Gremios presentan propuestas para políticas públicas: "Lo que queremos con esto es una señal de esperanza"

El programa de las primarias que complica a Jeannette Jara

Salarios reales en Chile siguen creciendo, pero a un ritmo menor

Controlador de Masisa ficha a PwC para buscar un socio estratégico tras años de pérdidas

Algramo pide formalmente su quiebra y detalla sus principales acreedores

1.
"No lo sé": la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
"Desaseados, mal afeitados": Ejército ordena tomar acciones por "transgresiones" que afectan a la imagen institucional

“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

3.
"Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió": diputados oficialistas denuncian a "bots vinculados con el Partido Republicano"

“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

4.
Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

5.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Kast acusa a Jara de "mentir" sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

Batalla campal obliga a cancelar concierto de Damas Gratis en Bogotá

Batalla campal obliga a cancelar concierto de Damas Gratis en Bogotá

"Un gol caído del cielo": registran un insólito penal en el fútbol ruso

“Un gol caído del cielo”: registran un insólito penal en el fútbol ruso

Cuándo es la venta de entradas para la fecha de Ricky Martin en Chile: se presentará en el Claro Arena

Cuándo es la venta de entradas para la fecha de Ricky Martin en Chile: se presentará en el Claro Arena

Estos son los desvíos de tránsito para autos y transporte público por el cierre del puente Lo Saldes

Estos son los desvíos de tránsito para autos y transporte público por el cierre del puente Lo Saldes

Rating del miércoles 6 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 6 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Cuándo es la venta de entradas para la fecha de Ricky Martin en Chile: se presentará en el Claro Arena
Cuándo es la venta de entradas para la fecha de Ricky Martin en Chile: se presentará en el Claro Arena

Aedo cuestiona dichos de Frei y desliza que su respaldo a texto constitucional de 2023 "también podría ser una traición a los principios"

Alcalde de San Bernardo denuncia amenaza de muerte en su contra y de su familia

Fondo de private equity brasilero sale de Adelco, la firma de distribución de la familia Paulmann Mast
Fondo de private equity brasilero sale de Adelco, la firma de distribución de la familia Paulmann Mast

Gremios presentan propuestas para políticas públicas: "Lo que queremos con esto es una señal de esperanza"

El programa de las primarias que complica a Jeannette Jara

Qué se sabe del tiroteo que dejó cinco soldados heridos en una base militar de Estados Unidos
Qué se sabe del tiroteo que dejó cinco soldados heridos en una base militar de Estados Unidos

Cómo es por dentro el restaurante de Tesla de Elon Musk en Los Ángeles

Lluvia "sobre lo normal": cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

Expresidente de Flamengo golpea la mesa por el nuevo contrato de Erick Pulgar: “Es un error grave”
Expresidente de Flamengo golpea la mesa por el nuevo contrato de Erick Pulgar: "Es un error grave"

Una jornada para el olvido: Gonzalo Tapia falla un penal en la eliminación de Sao Paulo de la Copa de Brasil

La lista de candidatos que sueñan con obtener el Balón de Oro 2025

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Ricky Martin inaugura el nuevo estadio Claro Arena de la UC
Ricky Martin inaugura el nuevo estadio Claro Arena de la UC

Lars Ulrich de Metallica revela su último encuentro con Ozzy Osbourne antes de su muerte

Muere a los 88 años Eddie Palmieri, leyenda de la salsa y la música latina

Netanyahu plantea tomar el control de Gaza “por seguridad” y propone un gobierno de transición árabe
Netanyahu plantea tomar el control de Gaza "por seguridad" y propone un gobierno de transición árabe

Putin propone Emiratos Árabes Unidos como sede para la reunión con Trump sobre la guerra de Ucrania

Médicos Sin Fronteras denuncia que puntos de distribución de alimentos de la Fundación Humanitaria de Gaza son "trampas mortales"

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?
¿Existe el secreto para vivir más y feliz?

Hablemos de amor: Durante años compartimos trayecto. Después, compartimos la vida

Mujeres que impactan: Blanca Zegers y su terapia con caballos