Quién es Rahmanullah Lakanwal, el afgano detenido por ataque a la Guardia Nacional en EE.UU.

Un ataque dejó una soldado muerta y otro uniformado gravemente herido, a pocas cuadras de la Casa Blanca. Rahmanullah Lakanwal, ciudadano afgano de 29 años es acusado de disparar contra dos miembros de la Guardia Nacional de West Virginia, el miércoles, en vísperas de Acción de Gracias.

La especialista del ejército estadounidense Sarah Beckstrom, de 20 años, falleció a causa del ataque, mientras el sargento de la Fuerza Aérea Andrew Wolfe, de 24 años, permanece en estado crítico. En tanto, el victimario fue detenido tras el hecho y enfrenta cargos por asesinato en primer grado, según informó la fiscalía federal del Distrito de Columbia.

Las autoridades aún indagan el motivo del ataque, pero ya han surgido antecedentes que muestran una conducta que venía deteriorándose desde hace años. Correos obtenidos por The Associated Press revelan que miembros de su comunidad habían advertido, desde 2023, sobre episodios de aislamiento extremo, pérdida laboral y comportamientos erráticos, que incluso hicieron temer que pudiera atentar contra su propia vida.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que los investigadores “creen que fue radicalizado en EE.UU.” y mencionó posibles vínculos con personas de su comunidad de origen. Sin embargo, hasta ahora no se han entregado antecedentes públicos que respalden esa afirmación. La familia del agresor, en tanto, colaboró con el FBI después del ataque.

Quién es Rahmanullah Lakanwal

Lakanwal llegó a Estados Unidos en 2021 junto a su esposa y cinco hijos —todos menores de 12 años— como parte de Operation Allies Welcome, el programa con el que Washington evacuó a decenas de miles de afganos tras la retirada de sus tropas. En Afganistán había trabajado en un Zero Unit, un cuerpo militar de elite respaldado por la CIA.

Instalado en Bellingham, en el estado de Washington, el hombre comenzó a mostrar dificultades para adaptarse. Según un miembro de la comunidad afgana local —que pidió reserva de identidad por colaborar con el FBI—, desde 2023 no podía mantener un empleo, abandonó sus cursos de inglés y alternaba entre semanas enteras recluido en un cuarto oscuro sin hablar con su familia, y periodos “maníacos” en que emprendía viajes de miles de kilómetros sin aviso.

En correos electrónicos enviados al Comité Estadounidense para Refugiados e Inmigrantes (USCRI), se describía que su esposa e hijos debían enfrentar largos periodos sin apoyo, e incluso sufrieron riesgo de desalojo por falta de pago de arriendo.

En 2024, USCRI intentó intervenir para ofrecer asistencia, pero —según el mismo miembro comunitario— Lakanwal se habría negado a recibir ayuda. Este año, antes del ataque, condujo desde Washington hasta la capital federal, en un desplazamiento que las autoridades buscan esclarecer. Hoy permanece detenido mientras avanza la investigación.