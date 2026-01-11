SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Reino Unido y Alemania discuten planes para aumentar la presencia de fuerzas de la OTAN en Groenlandia ante amenaza de EE.UU.

    El gobierno alemán propondrá la creación de una misión conjunta de la Organización del Tratado del Atlántico Norte para proteger la isla, mientras que el primer ministro británico hizo un llamado a los miembros de la alianza a intensificar su presencia en el lugar.

    Por 
    Lya Rosen

    Un grupo de países europeos, liderados por el Reino Unido y Alemania, se encuentra discutiendo planes para aumentar su presencia militar en Groenlandia y así demostrarle al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que el continente se toma muy en serio la seguridad del Ártico para tratar de frenar sus amenazas de apoderarse del territorio danés autónomo.

    De acuerdo con información de Bloomberg, Berlín propondrá la creación de una misión conjunta de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para proteger la isla, mientras el primer ministro británico, Keir Starmer, ya hizo un llamado a los miembros de la alianza a intensificar su presencia en el lugar.

    Leon Neal/Pool via REUTERS/File Photo Leon Neal

    Con estas acciones, los líderes europeos apuntan a demostrar que Europa y la OTAN tienen bajo control la seguridad de la región ártica para derribar los argumentos del mandatario estadounidense, quien sostiene que EE.UU. debe anexionarla por la falta de protección de la zona.

    Una justificación que comenzó a transformarse en amenaza después del viernes, cuando Trump afirmó que su administración hará “algo” con Groenlandia", ya sea “por las buenas” o “por las malas”.

    “Ahora mismo vamos a hacer algo con Groenlandia, les guste o no. Porque si no lo hacemos, Rusia o China se apoderarán de Groenlandia y no vamos a tener a Rusia ni a China como vecinos”, declaró hace dos días el jefe de Estado norteamericano durante una reunión con ejecutivos de compañías petroleras en la Casa Blanca.

    Carl Court

    La misión de la OTAN, según Alemania, se llamará “Centinela Ártica”. El modelo a seguir sería la misión “Centinela Báltica” de la alianza, que fue lanzada hace un año para proteger infraestructuras críticas en el mar Báltico.

    Mientras, Starmer ya instó por separado a sus aliados para lograr reforzar su presencia de seguridad en el Alto Norte, poniéndose recientemente en contacto con líderes europeos como el presidente francés Emmanuel Macron, y el canciller alemán Friedrich Merz, para abordar el tema.

    El premier británico además se comunicó con Trump la semana pasada y “habló sobre la seguridad euroatlántica y coincidió en la necesidad de disuadir a una Rusia cada vez más agresiva en el Alto Norte”, como el mismo informó en su oficina en Downing Street.

    Según Bloomberg, Starmer le habría afirmado a Macron y Merz que “la alianza de la OTAN debe intensificar su presencia en la región”.

    Por ahora, Dinamarca confía en que un viaje diplomático a Washington la próxima semana pueda contener al líder estadounidense y sus deseos de anexión.

    En esa misión, los ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca y Groenlandia, Lars Løkke Rasmussen y Vivian Motzfeldt, buscan confrontar lo que Copenhague califica de persistentes errores factuales y exageradas afirmaciones de seguridad que impulsan el debate.

