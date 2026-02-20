Reportan citación a juicio por apropiación ilícita al nuevo gobernante peruano José Balcázar a horas de asumir
El Colegio de Abogados de Lambayeque lo denunció de apropiarse de sus fondos.
La noche del miércoles, el Pleno del Congreso de Perú eligió a José Balcázar Zelada como nuevo presidente de la Mesa Directiva para que complete el periodo del 2026.
Este jueves, a horas de que asumió, se conoció que el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo, dependiente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, citó al gobernante interino a un juicio oral por el presunto delito de apropiación ilícita.
Esto, en el marco de la investigación del Ministerio Público peruano por una denuncia desde el Colegio de Abogados de Lambayeque.
La audiencia está programada para el 16 de junio de 2026 y su asistencia es obligatoria, según reportaron medios como Expreso.
Consultado por los cuestionamientos por el caso, sin que se conociera esta citación, Balcázar, alegó completa inocencia.
"No hay absolutamente nada. Eso está archivado inclusive. Pero como es la narrativa de pretender poner alguna duda sobre mi persona, yo no le hago caso ni le voy a hacer caso. Gente que por envidias y temas gremiales que tuve en Lambayeque", afirmó en declaraciones a RPP.
El Ministerio Público solicitó un año de prisión suspendida y el pago de 348.344 soles (89.921.415 pesos) como reparación civil a favor del Colegio de Abogados de Lambayeque, entidad que lo denunció de apropiarse de sus fondos cuando fue decano en el 2019.
Según la imputación, el ahora gobernante no bancarizó los ingresos económicos, incumpliendo la obligación de depositarlos diariamente en la cuenta del colegio.
