SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Reportan citación a juicio por apropiación ilícita al nuevo gobernante peruano José Balcázar a horas de asumir

    El Colegio de Abogados de Lambayeque lo denunció de apropiarse de sus fondos.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Foto: X @congresoperu

    La noche del miércoles, el Pleno del Congreso de Perú eligió a José Balcázar Zelada como nuevo presidente de la Mesa Directiva para que complete el periodo del 2026.

    Este jueves, a horas de que asumió, se conoció que el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo, dependiente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, citó al gobernante interino a un juicio oral por el presunto delito de apropiación ilícita.

    Esto, en el marco de la investigación del Ministerio Público peruano por una denuncia desde el Colegio de Abogados de Lambayeque.

    La audiencia está programada para el 16 de junio de 2026 y su asistencia es obligatoria, según reportaron medios como Expreso.

    Consultado por los cuestionamientos por el caso, sin que se conociera esta citación, Balcázar, alegó completa inocencia.

    "No hay absolutamente nada. Eso está archivado inclusive. Pero como es la narrativa de pretender poner alguna duda sobre mi persona, yo no le hago caso ni le voy a hacer caso. Gente que por envidias y temas gremiales que tuve en Lambayeque", afirmó en declaraciones a RPP.

    El Ministerio Público solicitó un año de prisión suspendida y el pago de 348.344 soles (89.921.415 pesos) como reparación civil a favor del Colegio de Abogados de Lambayeque, entidad que lo denunció de apropiarse de sus fondos cuando fue decano en el 2019.

    Según la imputación, el ahora gobernante no bancarizó los ingresos económicos, incumpliendo la obligación de depositarlos diariamente en la cuenta del colegio.

    Más sobre:PerúJosé Balcázar

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli: cómo será la primera noche del Festival de Viña 2026

    “Se expandió demasiado rápido”: Bomberos combaten incendio en cité de Santiago centro

    Abogada Helhue Sukni da a conocer robo en casa de sus padres y asegura a los que lo hicieron: “Los voy a encontrar”

    Ladrones chocaron en una casa: Carabineros detiene a dos sujetos e incauta armas tras robo de vehículo en El Bosque

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    Lo más leído

    1.
    Arresto del expríncipe Andrés por caso Epstein remece a la monarquía británica

    Arresto del expríncipe Andrés por caso Epstein remece a la monarquía británica

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 20 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 20 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana

    A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana

    “Se expandió demasiado rápido”: Bomberos combaten incendio en cité de Santiago centro
    Chile

    “Se expandió demasiado rápido”: Bomberos combaten incendio en cité de Santiago centro

    Abogada Helhue Sukni da a conocer robo en casa de sus padres y asegura a los que lo hicieron: “Los voy a encontrar”

    Ladrones chocaron en una casa: Carabineros detiene a dos sujetos e incauta armas tras robo de vehículo en El Bosque

    Dipres publica informe sobre cálculo de los ingresos estructurales del cobre en medio de polémica por déficit fiscal
    Negocios

    Dipres publica informe sobre cálculo de los ingresos estructurales del cobre en medio de polémica por déficit fiscal

    Cuatro de los mayores bancos en Chile enfrentarán negociaciones con sus sindicatos este año

    Fitch Ratings y clasificación de riesgo de Chile: “Es importante restaurar la credibilidad en la política fiscal”

    Cómo “rejuvenecer” el sistema inmunológico, según un reciente estudio científico
    Tendencias

    Cómo “rejuvenecer” el sistema inmunológico, según un reciente estudio científico

    Los argentinos que llegan a Punta Arenas a comprar: “Pagamos una cuarta parte de lo que vale en Argentina”

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    La hazaña de Captadores FC: el equipo chileno que rompe 30 años de dominio en la Uruguay Cup
    El Deportivo

    La hazaña de Captadores FC: el equipo chileno que rompe 30 años de dominio en la Uruguay Cup

    La escandalosa acusación de un ex top 40: “Los sistemas del tenis están corruptos”

    Nueva casa, refuerzos y otra franquicia en competencia: los detalles de la temporada de Selknam en el Súper Rugby Américas

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7
    Tecnología

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    La guerra de la IA suma un incómodo momento entre Sam Altman de OpenAI y Dario Amodei de Anthropic

    Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli: cómo será la primera noche del Festival de Viña 2026
    Cultura y entretención

    Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli: cómo será la primera noche del Festival de Viña 2026

    Muere el actor Eric Dane, recordado por su papel como Mark Sloan en Grey’s Anatomy

    La arremetida de House of the Dragon 3: liberan trailer y fecha de estreno de la serie de HBO

    Reportan citación a juicio por apropiación ilícita al nuevo gobernante peruano José Balcázar a horas de asumir
    Mundo

    Reportan citación a juicio por apropiación ilícita al nuevo gobernante peruano José Balcázar a horas de asumir

    Trump ordena publicar archivos sobre vida extraterrestre después de que Obama afirmara creer en su existencia

    La administración Trump amplía la capacidad del ICE para detener a refugiados legales en su último memorando

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder
    Paula

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder

    Niñez en Chile: avances, brechas y tensiones que dejó el 2025

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?