Mundo

República Checa: partido del multimillonario Andrej Babis gana las elecciones parlamentarias

El empresario Andrej Babis, alineado con el Gobierno húngaro de Viktor Orbán, ha sido investigado durante años por presunto fraude en el caso 'Agrofert'. Se espera que en los próximos meses haya una sentencia.

María José Halabi 
María José Halabi
Créditos: Instagram

Este sábado, en la República Checa se realizaron las elecciones parlamentarias, donde el partido Acción de Ciudadanos Descontentos (ANO) del empresario multimillonario Andrej Babis tuvo una amplia victoria.

Con el 99,6 % de las papeletas escrutadas, el partido de Babis recibió cerca de un 35% de los votos, lo que le valió 80 escaños en la cámara baja de 200 escaños.

En tercer lugar quedó el partido de los Alcaldes, socios en el actual gobierno liderado por Petr Fiala, con el 11,2 % y 22 escaños. Le siguió el partido de los Piratas, con el 8,9 % y 18 escaños.

Andrej Babis se desempeñó como primer ministro entre 2017 y 2021, siendo criticado por un supuesto fraude. También se ha considerado partidario del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las propuestas de este partido, de acuerdo a CNN, son impulsar el campo populista y la antiinmigración de Europa. Además, buscan reducir el apoyo a Ucrania.

De hecho, de acuerdo a DW, el empresario de 71 años propuso cortar las ayudas a Ucrania para centrarse más en las necesidades de los ciudadanos checos, que sufrieron una fuerte subida de los precios y recortes presupuestarios bajo el Gobierno del actual primer ministro Petr Fiala.

Según BBC, Babis ya ha iniciado conversaciones con los dos pequeños partidos euroescépticos de derecha que lograron superar el umbral del 5%. Se trata del partido anti-Green Deal Motorists for Themselves y el partido antiinmigrante Libertad y Democracia Directa (SPD), liderado por el empresario checo-japonés Tomio Okamura.

