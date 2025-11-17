OFERTA ELECCIONES $990
    Mundo

    Resultados preliminares muestran que ecuatorianos rechazan las cuatro propuestas de Noboa

    El electorado se ha posicionado en contra de las cuatro propuestas del presidente de Ecuador recogidas en el referendo y consulta popular celebrados este domingo.

    Por 
    Europa Press
    Una mujer deposita su voto en una urna, durante la jornada electoral en el Colegio San Gabriel, en Quito, el 16 de noviembre de 2025. Foto: Xinhua/Ricardo Landeta [e]RICARDO LANDETTA

    Con más de la mitad de las actas validadas, el electorado ecuatoriano ha rechazado las cuatro propuestas del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, recogidas en el referendo y consulta popular celebrados este domingo en el país latinoamericano.

    Según los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) con cerca del 70% de las actas validadas, la mayoría de ecuatorianos se han posicionado en contra de la presencia de bases extranjeras en territorio nacional (con un 60,3%), del fin del financiamiento estatal a partidos políticos (un 57,8%) y de la reducción de escaños en la Asamblea Nacional (un 53,2%).

    También ha sido éste el caso del referendo sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente para reescribir la Constitución de 2008, al que se han opuesto más del 61% de los votantes.

    En el caso de la pregunta sobre el establecimiento de bases extranjeras, la respuesta del electorado contrariaría la previsión del Ejecutivo de que Estados Unidos instale dos bases en su territorio, en Manta y Salinas (oeste), tras la visita a éstas por parte de la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, en sendos recorridos acompañada de Noboa y destacadas figuras de su gabinete.

    Manta, ya albergó una base militar estadounidense -un puesto de operaciones de avanzada del Mando Sur- durante 10 años, entre 1999 y 2009, en el marco de una presencia vinculada a denuncias de violaciones de Derechos Humanos. Tras este período, las autoridades ecuatorianas asumieron el pleno control de las instalaciones, ubicadas en la costa del Pacífico, mientras que, además, las bases militares extranjeras quedaron prohibidas por ley en 2008, bajo el mandato de Rafael Correa.

    De confirmarse, estos resultados -en una votación que ha tenido una tasa de participación del 80%, según ha indicado en X la presidenta del CNE, Diana Atamaint- infligirían una derrota al gobierno de Noboa, que se había mostrado “optimista” sobre unos comicios en los que ha liderado la campaña por el “Sí” con su partido, Acción Democrática Nacional (ADN).

    En frente ha tenido al correísta Revolución Ciudadana (RC), principal fuerza de la oposición, y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), junto a organizaciones sociales y sindicatos. En concreto, el correísmo ha denunciado que el Ejecutivo de Noboa ha gastado millones de dólares en una convocatoria que califica de “distracción” y que su objetivo es privatizar la educación y la salud, mientras que ha defendido que la actual Constitución es “garantista” y “genera” un Estado de derecho que defiende a las minorías.

    Esta votación ha tenido lugar en medio de una escalada de violencia sin precedentes en Ecuador, atribuida al avance del narcotráfico y los grupos criminales. Con la declaración de conflicto armado interno -y su consecuente estado de excepción en gran parte del territorio-, la designación de las bandas criminales como grupos terroristas y las operaciones conjuntas entre el Ejército y la Policía, pilar de la campaña de represión, no han sido suficiente para reducir la tasa de homicidios.

    Esta cita en las urnas es el decimoquinto proceso de democracia directa a nivel nacional desde 1978: ocho presidentes han recurrido a este mecanismo. El expresidente Rafael Correa (2007-2017) ha sido el mandatario que más convocatorias ha realizado, con cuatro. En esta ocasión es la segunda consulta que Noboa convoca desde que llegó al poder, puesto que en abril de 2024 realizó 11 preguntas sobre seguridad y reformas institucionales, donde ganó el “sí” en nueve de ellas.

