“Rezando por todos los involucrados”: Donald Trump aborda tiroteo en escuela de Minneapolis y destaca actuar del FBI

Al menos dos personas fallecieron y alrededor de veinte resultaron heridas y enviadas a centros asistenciales tras un tiroteo que afectó este miércoles a la iglesia católica Annunciaton, la cual también alberga una escuela primaria, y que se encuentra ubicada en Minneapolis (Minnesota, Estados Unidos).

Por el momento se desconoce la identidad de las vícimas fatales del ataque, mientras que el tirador habría sido neutralizado por la policía.

Al respecto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con indicar que había sido informado de la situación, agradeció por medio de su red social Social Truth al FBI por su rápido actuar y pidió a la población que lo acompañaran en sus oraciones por todas las personas que se vieron involucradas.

Asimismo, aseguró que la Casa Blanca seguirá monitoreando la situación.

"He recibido información completa sobre el trágico tiroteo en Minneapolis, Minnesota. El FBI respondió rápidamente y se encuentra en el lugar. La Casa Blanca seguirá monitoreando esta terrible situación. ¡Por favor, únanse a mí para rezar por todos los involucrados!" indicó.