SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Rivalidad bajo el mar: la geopolítica de los cables submarinos

    La crisis diplomática vivida alrededor del proyecto Chile-China Express es un pequeño capítulo en la gran historia que se desarrolla al fondo de los océanos, en la que las potencias intentan colocarse como los nodos centrales de las redes de comunicación mundial.

    Bastián DíazPor 
    Bastián Díaz
    Por qué EEUU busca prohibir la tecnología de China en los cables submarinos de telecomunicaciones. Foto: archivo / referencial.

    Casi tan viejos como el código Morse, los cables submarinos no son un problema geopolítico reciente, y ya durante la Primera Guerra Mundial la protección de estos fue fundamental para las potencias beligerantes. Hoy por hoy, cuando estas conexiones cruzan todas las esquinas del planeta, sus cruces y nodos se estiran como un tablero enorme, en el que Estados Unidos y China buscan mantener la influencia y el control de la infraestructura.

    En un mundo interconectado como el actual, a pesar de que nos referimos constantemente al internet como “la nube”, el 95% de su transmisión depende de los cables submarinos, una serie de hilos de fibra óptica que reposan en el fondo del mar. En comparación, los satélites solo transmiten una pequeña fracción de todo el ancho de banda mundial.

    En este contexto, siendo el internet una columna central de las comunicaciones mundiales, el fondo del mar se ha vuelto una nueva frontera que pelear, y el juego consiste en conseguir la “centralidad de la red”: ser el nodo donde todo el resto del mundo debe conectarse.

    Actualmente, la red submarina de cables consiste en más de 1,4 millones de kilómetros de cable, que conectan virtualmente todos los continentes e islas del planeta. Aún así, a pesar de su importancia vital para la humanidad, su infraestructura es particularmente vulnerable, siendo susceptible a cortes y problemas causados por la naturaleza, sabotajes y accidentes con anclas, entre otras cosas.

    Los Estados del mundo monitorean dónde se instalan estos nuevos cables, y en 2020, la Casa Blanca llegó a vetar un cable submarino que se proponía entre Estados Unidos y Asia, que sería de propiedad de Google y Meta, porque llegaron a China. Esto obligó a recalibrar la ruta del cable, que terminó desarrollándose en otras partes. La preocupación por esta infraestructura ha venido creciendo en los últimos años, y en 2024, Francia tomó la decisión de nacionalizar la Alcatel Submarine Networks, una empresa que fabrica e instala cables submarinos. Esto, con el fin de que este “bien de seguridad nacional” no cayera en manos equivocadas.

    Al respecto, el investigador asociado del Instituto de Investigación Estratégica de la École Militaire de París, Olivier Chatain, comentó a La Tercera: “Existe una rivalidad entre naciones y otra entre empresas que encargan los cables, y ambas rivalidades están entrelazadas. El océano Pacífico es un lugar clave donde dos naciones a ambos lados, China y EE.UU., se ven como rivales, y la una intenta contener a la otra. Todos los que están en medio corren el riesgo de que se les pida elegir un bando”.

    cable-submarino

    Factor China

    Durante casi toda la segunda mitad del siglo XX, Estados Unidos controló con comodidad las comunicaciones mundiales y la instalación de los cables submarinos, pero sobre todo a partir de 2008, China empezó a desafiar este monopolio. Esto, a través de la rápida expansión de la Huawei Marine Networks, hoy conocida como HMN Tech.

    Las empresas chinas cambiaron las reglas seguidas hasta el momento: comenzaron a ofrecer infraestructuras a precios competitivos, a menudo respaldadas por subvenciones estatales, lo que resultaba increíblemente atractivo para las naciones del Sur Global que buscaban cerrar sus brechas digitales. Este impulso se aceleró bajo el proyecto de la “Ruta Digital de la Seda”, una enorme iniciativa destinada a transformar la conexión global.

    De ahí hasta entonces, Beijing ha venido cultivando lo que se conoce como la “interdependencia como arma” (“weaponized interdependence”, en la literatura especializada): una situación en la que un Estado utiliza un sistema del que todos dependen, como internet, para coaccionar o espiar a sus rivales.

    Culpar de esto solo a China sería pecar de inocente: ya en los años 70, bajo la operación “Ivy Bells”, Estados Unidos, a través de la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional, intervino en un cable submarino soviético ubicado en el mar de Okhotsk. Instalando sin ser detectados un aparato de seis metros, 120 metros bajo el agua, Washington tuvo acceso a comunicaciones sensibles del Ejército ruso sin que Moscú se enterara.

    Ya 60 años antes, durante la Primera Guerra Mundial, los cables submarinos habían sido objetivos de guerra, en tiempos en que conectaban telégrafos. En ese entonces, el Reino Unido había cortado los cables submarinos de Alemania, aislando efectivamente a la nación centroeuropea del resto del mundo.

    Con relación al conflicto submarino entre Beijing y Washington, Jeremy Ghez, profesor de economía y asuntos internacionales de la HEC París, indica: “Es poco probable que estas rivalidades desaparezcan. Estos cables serán aún más críticos a medida que la IA impulse la demanda de ancho de banda. Pero cuanto más esencial se vuelve esta infraestructura para el funcionamiento de la economía global, más agresivamente los Estados la tratarán como territorio estratégico exclusivo. Esa tensión entre la necesidad funcional de la interconexión y el impulso político hacia la fragmentación es, yo diría, la contradicción definitoria de nuestro momento”.

    Mapa de cables submarinos. Foto: submarinecablemap.com

    Un artículo del portal de Radio Nueva Zelandia señaló que Estados Unidos no se ha quedado de brazos cruzados, ya que ha lanzado su propia contraofensiva, conocida como la iniciativa “Red Limpia”. El gobierno estadounidense ha prohibido a las empresas estadounidenses y ha persuadido a sus aliados de no usar cables conectados a tecnología china.El resultado ha sido una creciente ‘bifurcación’ de internet: dos redes de cable prácticamente separadas —una occidental y otra china— diseñadas para evitar el territorio de la otra. Desviar estos sistemas tiene un costo significativo, ya que las vías alternativas requieren una nueva inversión sustancial, indicó el portal. Por primera vez desde la invención del telégrafo, estamos viendo cómo la internet física se fracciona en dos, dividida por la rivalidad geopolítica.

    Los riesgos que hay son enormes: no se trata solo de bienes técnicos, sino de pilares estratégicos que determinan la capacidad de operaciones de la economía mundial. Por ejemplo, la red de bancos SWIFT, que mueve cerca de 10 trillones de dólares todos los días, depende de estos cables: si se cortaran, la economía mundial empezaría a temblar en horas.

    Esto va más allá de las finanzas y afecta la soberanía. Cuando casi toda la información del mundo se mueve a través de un puñado de cables (570 en uso y 81 planeados, según se ve en el mapa de TeleGeography), el control sobre esta red se vuelve crucial.

    Sobre esto, Foreign Affairs recuerda que fallas y sabotajes en la red no son algo poco usual: “Las vulnerabilidades de la infraestructura submarina crítica son especialmente pronunciadas en Europa”. Las explosiones del gasoducto Nord Stream en septiembre de 2022 en el mar Báltico atrajeron la atención mundial sobre estos riesgos. Incidentes posteriores en el Báltico, incluyendo los daños que los investigadores atribuyeron a un buque vinculado a China, mostraron cómo los actores de una región pueden poner en peligro la infraestructura de otra”.

    Al respecto, Chatain comenta los lugares más peligrosos para estos cables: “En esencia, cualquier cuello de botella (por ejemplo, el Mar de China Meridional, el Mar Rojo, el Estrecho de Singapur) y cualquier mar de aguas poco profundas (por ejemplo, el Mar Báltico) puede convertirse en un punto crítico si estallan conflictos. En los últimos años, se asumía que no importaba tanto, porque se consideraba improbable que se produjeran conflictos. Esto ha cambiado”.

    Por su parte, Romina Bandura, del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos, comenta que las fallas naturales de estos cables son más bien frecuentes: “Las vulnerabilidades de los cables pueden ser físicas, como cortes de cables debido a accidentes humanos o sabotaje intencional, y desastres naturales, terremotos, erupciones volcánicas; o no físicas, como las barreras burocráticas, permisos, falta de capacidad de reparación, etc. La mayoría del daño físico a los cables se origina por cortes accidentales (70%), como la pesca y el arrastre de anclas. El daño intencional, en tanto, es muy difícil de probar y castigar”.

    En general, los cortes de cables llegan a ser 200 cada año en el mundo, y aunque algunos sencillamente ralentizan el internet, un accidente particularmente grave puede significar un apagón de internet, la parálisis del transporte y de las transacciones financieras. Cortes como ese, recientemente, ocurrieron en el Mar Báltico, en las islas Mateu y en Nigeria, por ejemplo.

    “Por eso la redundancia es vital: se busca contar con capacidad alternativa en la red para redirigir las comunicaciones en caso de que uno de los cables se corte o se dañe. De todos modos, los países tienen opciones en cuanto al diseño de la ruta del cable, la empresa o consorcio que lo construye, el financiamiento, la transparencia en las licitaciones y muchos otros pasos y actores del proceso”, indica Bandura al respecto.

    Otro problema son los costos de reparar estos cables. Reparar un cable requiere buques especializados, de los cuales hay muy pocos, y de hecho, los conflictos en el Mar Rojo impiden actualmente la finalización de un gran proyecto: el cable 2África.

    Sospechan de Rusia: Alemania acusa que el corte de cables en el mar Báltico fue un acto de “sabotaje”

    Respecto a la situación con el cable Chile-China Express, Ghez comenta que nuestro país se vio metido en el tira y afloja que Beijing y Washington protagonizan hoy por hoy. “Estados Unidos es el mayor inversor extranjero en Chile, y China es el mayor socio comercial del país. Este problema no es solo por cables o conectividad. Es una lucha por la influencia en un mundo cada vez más fragmentado. Y Estados Unidos ha decidido que esa cuestión no admite neutralidad, ni pragmatismo, ni reclamaciones de soberanía por parte de actores menores como Chile”. Indicó el experto.

    Chatain, por su parte, indicó: “La situación de Chile es interesante, porque se está convirtiendo en un centro para múltiples proyectos liderados por Google, como Curie y Humboldt, que conectan Norteamérica con las islas del Pacífico Sur, Australia y más allá, con cables de alta capacidad. Juntos, estos proyectos proporcionan rutas de respaldo importantes para evitar cuellos de botella conocidos”.

    Más sobre:MundoCables submarinosChileChinaEstados Unidos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Minuto a minuto | Estados Unidos e Israel lanzan ataque contra Irán

    Investigan homicidio con arma de fuego de joven en Quilicura

    Arturo Porzecanski: “Ahora la gente quiere en Chile a alguien que patee el tablero, pero en una dirección constructiva”

    Presidente de BancoEstado: “En los últimos años nuestro aporte (al Fisco) ha sido comparable al de Codelco”

    Dirección del Trabajo emite dictamen para la rebaja de la jornada laboral a 42 horas

    Irán lanza una oleada de ataques con misiles contra Israel y el Golfo en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel

    Lo más leído

    1.
    Operaciones de sabotaje rusas en Europa: Advierten que Moscú estaría enviando migrantes a través de túneles

    Operaciones de sabotaje rusas en Europa: Advierten que Moscú estaría enviando migrantes a través de túneles

    2.
    Trump plantea la posibilidad de una “toma de control amistosa” de Cuba con la presunta colaboración de sus autoridades

    Trump plantea la posibilidad de una “toma de control amistosa” de Cuba con la presunta colaboración de sus autoridades

    3.
    Nuevo código penal de los talibanes en Afganistán legaliza la esclavitud, la violencia y la represión de las mujeres

    Nuevo código penal de los talibanes en Afganistán legaliza la esclavitud, la violencia y la represión de las mujeres

    4.
    Historia de deportados: cómo es ser expulsado de Estados Unidos

    Historia de deportados: cómo es ser expulsado de Estados Unidos

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. West Ham United en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. West Ham United en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 28 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 28 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. West Ham United en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. West Ham United en TV y streaming

    Investigan homicidio con arma de fuego de joven en Quilicura

    Temblor hoy, sábado 28 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El Grito de Munch: más y mejores empleos
    Negocios

    El Grito de Munch: más y mejores empleos

    Arturo Porzecanski: “Ahora la gente quiere en Chile a alguien que patee el tablero, pero en una dirección constructiva”

    Presidente de BancoEstado: “En los últimos años nuestro aporte (al Fisco) ha sido comparable al de Codelco”

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30
    Tendencias

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30

    ¿Son saludables los azúcares naturales como la miel o el jarabe de agave? Esto responden los expertos

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar

    Alejandro Tabilo, a fondo: “Cualquier cosa fuera de la cancha afecta; yo sigo adelante con los que quieren estar conmigo”
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo, a fondo: “Cualquier cosa fuera de la cancha afecta; yo sigo adelante con los que quieren estar conmigo”

    A la altura de Ecuador: el renovado mapa de los chilenos en las grandes ligas europeas

    Entrevista con Matías Rodríguez, histórico de la U: “Confío en Paqui Meneghini; trabaja como Bielsa, como Beccacece”

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”
    Cultura y entretención

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    Anna Sawai: el salto al estrellato de la actriz que será Yoko Ono en el cine

    Ocean Vuong y el arte de convertir el desamparo en una forma de alegría

    Minuto a minuto | Estados Unidos e Israel lanzan ataque contra Irán
    Mundo

    Minuto a minuto | Estados Unidos e Israel lanzan ataque contra Irán

    Irán lanza una oleada de ataques con misiles contra Israel y el Golfo en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel

    Estados Unidos insta a sus ciudadanos a abandonar Israel inmediatamente ante amenaza de ataque a Irán

    Un libro para plant lovers
    Paula

    Un libro para plant lovers

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango