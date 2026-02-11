SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Rusia adelanta que adoptará “contramedidas apropiadas” en caso de “militarización” de Groenlandia

    Desde el gobierno ruso sostuvieron que "adoptaremos contramedidas apropiadas, incluidas algunas a nivel militar y técnico”

    Por 
    Europa Press
    Groenlandia. Imagen archivo.

    El Gobierno de Rusia ha adelantado este miércoles que adoptará “contramedidas apropiadas”, incluidas acciones “a nivel militar y técnico”, en caso de que la isla de Groenlandia, parte de Dinamarca, sea “militarizada”, en el marco de las exigencias y amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una anexión del territorio.

    “Si Groenlandia es militarizada y se crean allí capacidades militares dirigidas contra Rusia, adoptaremos contramedidas apropiadas, incluidas algunas a nivel militar y técnico”, ha dicho el ministro de Exteriores ruso, quien ha insistido en que la situación en Groenlandia en estos momentos “no afecta directamente” a Moscú.

    “Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia deben resolver esto entre ellos, teniendo en cuenta la opinión de los residentes de la isla, que han sido tratados de forma bastante dura por Copenhague desde hace décadas, siendo ciudadanos de segunda clase, según se podría decir”, ha señalado.

    En este sentido, ha reiterado que la “posición fundamental” del Gobierno de Rusia es que “el Ártico debe seguir siendo una zona de paz y cooperación”, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.

    Washington ha afirmado en numerosas ocasiones que Dinamarca no tiene capacidad para defender Groenlandia y ha asegurado que Rusia y China buscan aprovecharse de la situación, algo negado por Moscú y Pekín, que han pedido a Estados Unidos que no use estos argumentos para justificar sus aspiraciones expansionistas frente a un aliado en la OTAN.

    El pasado mes de enero y tras reiteradas amenazas sobre anexionarse la isla, Trump afirmó que había establecido junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el “marco para un futuro acuerdo” respecto a Groenlandia y anunció la retirada de los aranceles anunciados para varios países europeos.

    Más sobre:RusiaGroenlandiaEstados UnidosMilitarización

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cancillería argentina viaja al Vaticano e invita oficialmente al Papa León XIV al país

    El caso de una joven asesinada por su padre tras una discusión sobre Donald Trump

    La acción de Entel extiende su caída luego de la compra de Telefónica Chile por parte de Millicom

    Fiscalía Nacional Económica inicia investigación por la adquisición de Empresas Banmédica y de Andes Logistics

    Chile registra su mayor producción de oro de la década y también aumenta la de plata

    The Cardigans en Santiago: una noche entre el homenaje a Violeta Parra y sus hits

    Lo más leído

    1.
    Competencia para Bachelet: Rebeca Grynspan toma licencia para reforzar su candidatura a la ONU

    Competencia para Bachelet: Rebeca Grynspan toma licencia para reforzar su candidatura a la ONU

    2.
    La OTAN lanza la operación “Centinela del Ártico” para reforzar su presencia militar tras la crisis en Groenlandia

    La OTAN lanza la operación “Centinela del Ártico” para reforzar su presencia militar tras la crisis en Groenlandia

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Buenos Aires

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Buenos Aires

    Rating del martes 10 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 10 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver Sunderland vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver Sunderland vs. Liverpool en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Buenos Aires
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Buenos Aires

    “Tenemos una situación distinta”: Mulet anuncia que el FRVS recurrirá al Tricel ante eventual disolución del partido

    Qué propone el proyecto de sala cuna que el gobierno pide aprobar en marzo

    La acción de Entel extiende su caída luego de la compra de Telefónica Chile por parte de Millicom
    Negocios

    La acción de Entel extiende su caída luego de la compra de Telefónica Chile por parte de Millicom

    Fiscalía Nacional Económica inicia investigación por la adquisición de Empresas Banmédica y de Andes Logistics

    Chile registra su mayor producción de oro de la década y también aumenta la de plata

    El caso de una joven asesinada por su padre tras una discusión sobre Donald Trump
    Tendencias

    El caso de una joven asesinada por su padre tras una discusión sobre Donald Trump

    La actividad que puede ayudar a retrasar el envejecimiento, según una investigación científica

    Por qué Rusia está limitando la app Telegram y qué hay detrás de la medida

    Real Madrid y la UEFA hacen las paces: se anuncia el final del fallido proyecto de la Superliga europea
    El Deportivo

    Real Madrid y la UEFA hacen las paces: se anuncia el final del fallido proyecto de la Superliga europea

    Mauricio Pinilla revela que tiene cáncer y que se encuentra en pleno tratamiento

    Con el club a cinco puntos del descenso: Tottenham pierde la paciencia y despide a Thomas Frank

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos
    Tecnología

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    El Unpacked 2026 de Samsung ya tiene fecha y coordenadas oficiales

    The Cardigans en Santiago: una noche entre el homenaje a Violeta Parra y sus hits
    Cultura y entretención

    The Cardigans en Santiago: una noche entre el homenaje a Violeta Parra y sus hits

    A más de 30 años de su muerte: un equipo forense privado postula que Kurt Cobain fue asesinado

    Entre la euforia y la intimidad: cómo será el show de Kali Uchis en Chile

    Cancillería argentina viaja al Vaticano e invita oficialmente al Papa León XIV al país
    Mundo

    Cancillería argentina viaja al Vaticano e invita oficialmente al Papa León XIV al país

    Zelenski adelanta que las próximas conversaciones con Rusia tratarán sobre la cuestión territorial

    Rusia adelanta que adoptará “contramedidas apropiadas” en caso de “militarización” de Groenlandia

    Bombones de tahini y dátiles
    Paula

    Bombones de tahini y dátiles

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York