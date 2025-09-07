Rusia ataca con más de 800 drones a Ucrania y ocasiona daños en la sede de gobierno en Kiev

El ejército ruso ejecutó uno de sus mayores ataques en suelo ucraniano este domingo, con cientos de drones repartidos en varias ciudades y que incluso llegaron a producir daños en la sede de gobierno en Kiev.

Según detalló a través de redes sociales el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, más de 800 drones fueron lanzados durante esta jornada por Rusia .

“Por primera vez desde el comienzo de la guerra, Rusia dañó la sede de gobierno en Kiev. Esto por si solo es una grave escalada”, escribió en X Sybiha.

Andrii Sybiha

El ministro de exteriores señaló que el ataque provocó muertos y heridos civiles. Además de Kiev, los drones alcanzaron Odesa, Kremenchuk, Krivói Rog y Zaporiyia, entre otras ciudades.

La primera ministra de Ucrania, Yulia Svyrydenko, detalló que el bombardeo al edificio de gobierno afectó principalmente algunos de los pisos superiores y que nadie resultó herido.

“Gracias a los primeros auxilios el terror ruso no detendrá la labor del Gobierno. La destrucción será restaurada. Pero las vidas de los ucranianos no se pueden devolver. Durante esta noche, cuatro personas murieron y más de 44 resultaron heridas debido al bombardeo ruso”, detalló Svyrydenko sobre el ataque de este domingo.

Este ataque se desarrolla en medio de las negociaciones que ha encabezado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que se logre un fin al conflicto entre Rusia y Ucrania.

En el contexto de la acción de este domingo, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, solicitó a Estados Unidos que se apliquen nuevas sanciones contra Rusia.

“En Washington se ha dicho repetidamente que la negativa a dialogar traerá consigo sanciones. Debemos aplicar todo lo acordado en París. También contamos con la aplicación de todos los acuerdos para reforzar nuestra defensa aérea. Cada sistema adicional salva a civiles de estos ataques atroces. El mundo puede obligar a los criminales del Kremlin a detener las matanzas; lo único que se necesita es voluntad política. Doy las gracias a todos los que están ayudando”, escribió en X.