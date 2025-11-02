Rusia condena el uso excesivo de la fuerza militar estadounidense en el Caribe y respalda a Venezuela

Este sábado, el ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia denunció el “uso excesivo de la fuerza militar” por parte de Estados Unidos en el mar Caribe, como parte de una campaña contra el narcotráfico, y reafirmó su apoyo al gobierno venezolano que encabeza Nicolás Maduro.

“Condenamos enérgicamente el uso excesivo de la fuerza militar en las misiones antidrogas”, declaró la portavoz de la cancillería rusa, Maria Zakharova, en un comentario publicado en la página web del estamento.

Asimismo, afirmó que “estas acciones violan tanto la legislación estadounidense como el derecho internacional. Así lo reconocen representantes de varios países y organizaciones internacionales, entre ellos el secretario general de la ONU”.

En sus declaraciones, Zakharova además reiteró que Rusia “confirma su firme apoyo al liderazgo venezolano en la defensa de su soberanía nacional”.

Como consigna la agencia Reuters, el comunicado ruso se produce después de que Washington lanzara nuevos ataques en la zona, recurriendo repetidamente a la fuerza militar contra embarcaciones no identificadas en el mar Caribe y el océano Pacífico que, según afirma la administración Trump, transportaban drogas, sin presentar evidencia alguna.

Esta campaña estadounidense, contra lo que Washington denomina tráfico ilegal de drogas, hasta el momento ha tenido como objetivo al menos 14 embarcaciones y causado la muerte de 61 personas.