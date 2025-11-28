Rusia declara como “indeseable” a la organización no gubernamental Human Rights Watch

Las autoridades de Rusia han declarado este viernes como “indeseable” a la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW).

A raíz de esto es que sus actividades quedan prohibidas en el país euroasiático, según una nota publicada por el Ministerio de Justicia ruso.

HRW, fundada en 1978 como Helsinki Watch -dedicada a investigar los abusos de los Derechos Humanos en los países que firmaron los Acuerdos de Helsinki, sobre todo los que estaban detrás del Telón de Acero-, trabaja a nivel mundial para documentar sobre violaciones y otros crímenes.

La ONG indica en su página web que “defiende los derechos de las personas en todo el mundo”.

“Investigamos minuciosamente abusos, exponemos ampliamente los hechos, y ponemos presión sobre quienes ostentan el poder, a fin de que se respetan los derechos y se asegure la justicia”, destaca.