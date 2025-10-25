“Se están inventando una nueva guerra eterna”: Maduro ante despliegue militar de EE.UU. en el Caribe

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, declaró este viernes que Estados Unidos se está “inventando una guerra” contra Venezuela, en respuesta al despliegue militar efectuado por la administración de Donald Trump en el mar Caribe, al que ahora se sumará el portaaviones USS Gerald R. Ford.

El mandatario realizó su discurso durante una cadena nacional de radio y televisión, como consigna el diario El Nacional. En este aseguró que el verdadero objetivo de Washington es derrocarlo, a pesar de que EE.UU. afirma que la operación tiene como fin combatir el narcotráfico.

“El pueblo de Estados Unidos lo sabe: se están inventando una nueva guerra eterna; prometieron que más nunca se metían en una guerra y se están metiendo en una guerra que nosotros vamos a evitar con la movilización de los pueblos de América del Sur”, dijo el mandatario chavista.

Para continuar: “Habría que preguntar si ellos quieren otra guerra como Vietnam, si ellos apoyan en Estados Unidos una guerra contra los pueblos de Colombia, Venezuela y todo el Caribe; yo les puedo decir que opina el 94% del pueblo de venezuela está en contra de las amenazas de los EE.UU., en contra de una invasión”.

Además calificó las acusación estadounidense de “extravagante, vulgar, criminal y totalmente falsa”. “Venezuela es un país libre de producción de hoja de coca, libre de producción de cocaína”, afirmó, comprometiéndose además a que su territorio sea “100% libre de paso de un minúsculo 5% del narcotráfico que viene de Colombia”.

“Ese logro es virtud y un gran avance de la Revolución Bolivariana del siglo XXI, duélale a quien le duela. Un gran logro de las fuerzas policiales y de la inteligencia y contrainteligencia”, apuntó.

El despliegue de las fuerzas armadas de EE.UU., que este viernes fue reforzado con el anuncio de la incorporación del portaaviones USS Gerald R. Ford a la flota de buques ya situados en el mar Caribe, se lleva a cabo en el contexto de una ofensiva antidrogas.

En el marco de esta arremetida, desde el 2 de septiembre la armada estadounidense ha bombardeado al menos 10 presuntas “narcolanchas”, con un saldo de 43 muertos.

Una situación que se volvió más preocupante luego de que el presidente Trump afirmara que estudia la posibilidad de realizar ataques terrestres dentro de Venezuela.