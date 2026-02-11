Secretario de Energía de EE.UU. realiza histórica visita a Venezuela

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, a su arribo a Venezuela.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, llegó este miércoles a Venezuela, donde realizará una agenda enfocada en políticas energéticas con representantes del gobierno interino y empresas petroleras, como Chevron, además de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Según CNN, es el funcionario estadounidense de mayor rango en visitar el país en casi tres décadas.

La jefa de la misión diplomática estadounidense en Venezuela, Laura Dogu, quien recibió a Wright en el aeropuerto de Maiquetía, afirmó en una publicación en X que esta visita es “clave para impulsar la visión de una Venezuela próspera” del presidente Donald Trump.

Bienvenido a Venezuela, @ENERGY @SecretaryWright. Su visita es clave para avanzar la visión de @POTUS de una Venezuela próspera. El sector privado estadounidense será fundamental para impulsar el sector petrolero, modernizar la red eléctrica y desbloquear el enorme potencial de… pic.twitter.com/wGN3fwfL3Y — Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) February 11, 2026

Agregó que “el sector privado estadounidense será fundamental para impulsar el sector petrolero, modernizar la red eléctrica y desbloquear el enorme potencial de Venezuela”.

El secretario de prensa del Departamento de Energía de EE.UU., Ben Dietderich, dijo en una declaración que Wright llegó a Caracas “para impulsar la misión del presidente Trump de restaurar la prosperidad y la seguridad de Venezuela, Estados Unidos y todo el hemisferio occidental”.

Durante su visita, que el Departamento de Energía calificó de “histórica”, Wright se reunirá -además del Ggobierno venezolano- con líderes empresariales de los principales sectores y el pueblo venezolano, agregó la declaración.

Se espera también que el funcionario visite algunos de los yacimientos petrolíferos del país “para observar de primera mano cómo el histórico acuerdo energético entre EE.UU. y Venezuela del presidente Trump está impulsando la paz y la prosperidad”, dijo el Departamento de Energía estadounidense.

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, recibió la tarde de este miércoles, en el Palacio de Miraflores, al secretario de Energía de Estados Unidos (EEUU), Christopher Wright.

El objetivo de dicho encuentro es revisar una agenda energética beneficiosa para ambas… pic.twitter.com/gThbRQ9k1G — Miraflores Al Momento (@AlMomento_M) February 11, 2026

Venezuela posee las mayores reservas de crudo del mundo, y el mes pasado, la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Ley de Hidrocarburos para atraer inversionistas extranjeros.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha ido levantando gradualmente las sanciones contra Venezuela, y Trump celebró una mesa redonda con ejecutivos petroleros el mes pasado para promover el regreso a Venezuela.

La visita de Wright marca un cambio decisivo en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, menos de 40 días después de que un comando de la Fuerza Delta capturara abruptamente al entonces presidente Nicolás Maduro el 3 de enero y lo llevara a la ciudad de Nueva York, donde el exlíder chavista enfrenta cargos de narcoterrorismo.

Dieron la bienvenida a Venezuela este miércoles 11 de febrero al Secretario de Energía de EEUU, Christopher Wright, para revisar agenda de trabajo, la viceministra para el Petróleo, Paula Henao Vera, y la viceministra para Europa y América del Norte del Ministerio del Poder… pic.twitter.com/5ASq7exFCc — Miraflores Al Momento (@AlMomento_M) February 11, 2026

Se trata de la segunda vez que un miembro del gabinete estadounidense viaja a Caracas este año. El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió con la presidenta interina Delcy Rodríguez el 15 de enero, menos de dos semanas después del secuestro de Maduro.

Dieron la bienvenida a Wright, por parte del gobierno venezolano, la viceministra para el Petróleo, Paula Henao Vera, y la viceministra para Europa y América del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores, Andrea Corao Faría.

Según el medio local Efecto Cocuyo, la agenda del secretario de Energía incluye reuniones con la mandataria interina y aún ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores. Wright también se encontrará con ejecutivos de compañías petroleras como Chevron y Repsol.

La empresa estatal Petróleos de Venezuela dijo que el encuentro entre Wright y Rodríguez tiene como objetivo “establecer una agenda constructiva y beneficiosa para ambas naciones, en el marco de la soberanía energética y las relaciones históricas bilaterales”, según publicó en un comunicado difundido en Telegram.

“Es importante destacar que ambos gobiernos se han trazado avanzar en una ruta que permita abordar asuntos de interés binacional, de relacionamiento con base en la diplomacia, el respeto y el entendimiento mutuo”, afirmó Pdvsa.

Durante su estadía, prevista hasta el viernes, se afirma que realizará un recorrido por Petropiar, el mayor proyecto petrolero en la Faja del Orinoco operado por Chevron y Pdvsa.