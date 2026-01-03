Secretario General de la ONU dice estar “profundamente alarmado” tras acción militar de EE.UU. en Venezuela

Secretario General de la ONU señala estar “profundamente alarmado” tras acción militar de EE.UU. en Venezuela y captura de Maduro

El secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, se mostró “profundamente alarmado” tras la acción militar desarrollada por Estados Unidos en territorio venezolano, que finalmente llevó a la captura del mandatario Nicolás Maduro.

Sobre el asunto, a través de una declaración compartida por el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, señaló que la acción podría “ tener preocupantes repercusiones para la región ”.

“Independientemente de la situación en Venezuela, estos acontecimientos constituyen un peligroso precedente. El secretario general sigue haciendo hincapié en la importancia de que todos respeten plenamente el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas. Le preocupa profundamente que no se hayan respetado las normas del derecho internacional”, señala la declaración divulgada.

“El Secretario General exhorta a todos los actores en Venezuela a entablar un diálogo inclusivo, respetando plenamente los derechos humanos y el estado de derecho”, concluye Guterres al respecto.

La declaración va en línea con las críticas realizadas por el canciller venezolano Yvan Gil, quien señaló más temprano en TeleSur que la acción resulta "una violación flagrante del derecho internacional“.

Mientras tanto, Nicolás Maduro y Cilia Flores, su esposa, se encontrarían camino a Nueva York a bordo del buque de asalto estadounidense Iwo Shima, para ser procesados judicialmente en territorio estadounidense. Lo anterior fue confirmado por el presidente Donald Trump en una entrevista con Fox News.