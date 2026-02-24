SUSCRÍBETE
    Mundo

    Senadores demócratas proponen ley para que Trump reembolse más de 174 millones de dólares por aranceles

    La iniciativa legal surge luego de que la Corte Suprema declarara ilegal la imposición de gravámenes a los países bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

    Por 
    Rodrigo Gómez S.
     
    Europa Press
    Donald Trump.

    Una veintena de senadores demócratas se unió este lunes en Estados Unidos para presentar una propuesta de ley que ordena a la administración de Donald Trump proceder en un plazo de 180 días al “reembolso total con intereses de los aranceles ilegales”, por un valor que ascendería a más de 174.460.180 millones de dólares.

    Esto, después de que el pasado viernes el Tribunal Supremo fallara contra la validez legal de los gravámenes dictados por el inquilino de la Casa Blanca y que afectó a todos los países con los que mantenía intercambios comerciales del mundo.

    Los miembros de mayor rango de los comités del Senado de Finanzas, Ron Wyden; de Pequeñas Empresas, Edward Markey, y de Relaciones Exteriores, Jeanne Shaheen, presentaron un texto que “exige el reembolso total de los aranceles ilegales de Trump, tras ser anulados el viernes por el Supremo por seis votos a favor y tres en contra”, según el comunicado publicado por el Comité de Finanzas.

    La propuesta, a la que se han sumado otros 19 demócratas con escaño en la Cámara Alta -entre ellos, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer-, estima que, hasta la fecha, “la Administración Trump ha recaudado aproximadamente 175.000 millones de dólares en ingresos por aranceles ilegales, aumentando los impuestos sobre productos de casi todos los países del mundo y elevando los precios para las familias estadounidenses”.

    “La Ley de Reembolso Arancelario de 2026 exigiría el reembolso total, con intereses, de esos fondos”, precisa la iniciativa.

    En concreto, los senadores Wyden, Markey y Shaheen centraron su reivindicación en las familias y las pequeñas empresas, a las que el gobierno debería “priorizar” y “devolver el dinero lo antes posible”, de acuerdo con sus declaraciones recogidas en la nota.

    “Son las familias trabajadoras y de clase media las que pagaron los impuestos arancelarios de Trump, y debemos asegurarnos de que recuperen su dinero, no las grandes corporaciones”, manifestó el senador Markey.

    Según explicaron, la propuesta de ley conllevaría no solo que las pequeñas empresas tengan prioridad a la hora de recibir reembolsos por los aranceles pagados, sino también “que los importadores no tengan que realizar costosos trámites administrativos para recibir” la cifra correspondiente.

    Estos pagos serían gestionados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), que tendría “un plazo de 180 días” tras la promulgación del texto para completar todos los reembolsos. Asimismo, la propuesta “exige a la CBP que pague intereses sobre el importe reembolsado” y le ordena “que priorice a las pequeñas empresas”. Además, la entidad aduanera deberá, de aprobarse la ley, “informar cada 30 días a los comités pertinentes del Congreso”.

    La propuesta de estos senadores demócratas llega tras el fallo por el que el Tribunal Supremo anuló el pasado viernes los aranceles globales impuestos por Donald Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), alegando que esta norma no otorga al presidente del país la capacidad de imponer los llamados aranceles recíprocos.

    El propio Trump señaló a mediados de enero de que, si la corte se pronunciaba en contra de las tarifas, sería “un completo desastre” que obligaría al país al reembolso de miles de millones de dólares.

