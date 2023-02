Soldados ucranianos recurren a la criopreservación ante temor de morir en la guerra

Hace 7 horas Tiempo de lectura: 3 minutos

Soldados ucranianos han optado por congelar su semen para asegurar descendencia en caso de morir en combate. Foto: Reuters

Conscientes de que podría morir en cualquier momento en batalla, muchos combatientes de las FF.AA. de Ucrania decidieron apelar al proceso de congelación de semen u óvulos para asegurar descendientes ante la posibilidad de que no vuelvan a casa. “No me da miedo morir; me asusta no dejar a nadie”, dijo un soldado ucraniano.