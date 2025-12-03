Sospechoso del tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional en cercanías de la Casa Blanca se declara inocente

El hombre acusado de disparar contra dos miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos, en un ataque en las proximidades de la Casa Blanca que se saldó con un muerto y un herido, identificado como Ramanulá Lakanwal, se declaró inocente en una comparecencia en la que participó desde el hospital de forma virtual.

Lakanwal, ciudadano afgano de 29 años, fue acusado formalmente en el Tribunal Superior de Washington D.C de un cargo de asesinato, dos de agresión con intención de matar y uno de posesión de arma de fuego durante un acto violento, por los que declaró su inocencia.

El sospechoso se encuentra actualmente en el hospital recuperándose de las heridas de bala que sufrió cuando otro miembro de la Guardia Nacional le disparó durante el incidente.

Desde la cama, donde estaba acostado cubierto con una manta, se quejaba de los dolores que sufre, según recoge la cadena de televisión estadounidense ABC.

La semana pasada Lakanwal -que colaboró con el Gobierno estadounidense en Afganistán- disparó contra dos agentes de la Guardia Nacional a escasas cuadras de la Casa Blanca, que quedaron en estado crítico, si bien una de ellas sucumbió posteriormente a las heridas sufridas.

Las víctimas, en tanto, fueron identificadas como la especialista del ejército estadounidense Sarah Beckstrom, de 20 años, quien terminó perdiendo la vida a causa del ataque, mientras que el sargento de la Fuerza Aérea, Andrew Wolfe, de 24 años, permanece en estado crítico.