Tanques israelíes rodean Gaza antes de su incursión terrestre mientras la ONU cifra en 40.000 los desplazados en últimas 48 horas

Este miércoles, tanques y vehículos militares israelíes comenzaron a rodear una importante zona residencial de la ciudad de Gaza, según imágenes satelitales y los relatos de residentes locales y testigos presenciales, en el segundo día de la ofensiva terrestre de Israel destinada a ocupar el área.

En imágenes de video a las que tuvo acceso el corresponsal de la BBC, Rushdi Abualouf, se ve cómo tanques, excavadoras y vehículos blindados de transporte de personal avanzan en las afueras de Sheikh Radwan, una de las zonas más densamente pobladas en el norte de la ciudad.

“Se pueden ver densas nubes de humo mientras las fuerzas israelíes disparan proyectiles de artillería y bombas de humo para cubrir su avance”, detalla su informe.

La escalada militar se efectúa al mismo tiempo que decenas de miles de palestinos continuaron abandonando la urbe, que antes de los ataques e incursiones del Ejército israelí tenía alrededor de un millón de habitantes, muchos de ellos ya desplazados antes de que Israel anunciara oficialmente sus planes de una incursión terrestre.

Los residentes de Sheikh Radwan afirmaron que la incursión del miércoles siguió a una ola de fuertes ataques aéreos contra edificios y calles principales del vecindario, en lo que parecía ser una preparación para el asalto terrestre.

Saad Hamada, un poblador local que huyó al sur con su familia el miércoles por la mañana, dijo a la BBC que “Los drones no dejaron nada. Atacaron paneles solares, generadores de energía, tanques de agua e incluso la red de internet”. “La vida se volvió imposible y eso fue lo que obligó a la mayoría de la gente a irse a pesar del peligro”, añadió

Palestinos desplazados huyen con sus pertenencias desde Gaza. Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

La nueva operación israelí se produce a pesar de la condena internacional y de las advertencias de Naciones Unidas y otros organismos de que esta agudizará una crisis humanitaria ya grave, con partes de Gaza declaradas oficialmente en hambruna.

A lo que se suma la investigación independiente de la ONU que se dio a conocer el martes que concluyó por primera vez que Israel ha cometido genocidio, algo que su Gobierno niega.

La ONU y la cifra oficial de desplazados

El portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, informó este miércoles que 40.000 palestinos ya han huido de la ciudad de Gaza hacia el sur durante las últimas 48 horas, en medio del inicio de la ofensiva contra esta zona ubicada en el norte del enclave palestino.

“No sé cómo puedes llamar a eso voluntario cuando te están dando opciones terribles (...) Es difícil imaginar que alguno de estos desplazamientos sean voluntarios en lo que es la definición más básica de la palabra”, indicó durante una rueda de prensa.

Dujarric recordó además que emitir órdenes de desplazamiento “no exime a las partes en conflicto de su responsabilidad de proteger a los civiles” y ha detallado que están haciendo “todo lo posible” para mantener en la ciudad de Gaza al personal de la ONU. “También tienen que preocuparse por sus propias familias”, afirmó.

Por otro lado, resaltó que desde mediados de agosto se han registrado unos 200.000 desplazamientos en todo el enclave palestino, donde han muerto ya más de 65.000 personas a causa de la ofensiva desatada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

El Ejército israelí habilitó este miércoles una ruta temporal para que los palestinos se desplacen desde la ciudad de Gaza hacia el sur del enclave palestino, a través de la carretera de Saladino, que estará operativa hasta el viernes.