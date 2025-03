Teletrabajo y clases virtuales: el paquete de medidas con que Bolivia busca hacer frente a aguda escasez de combustibles

Asegurando que el país “no está en quiebra”, el presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció este miércoles una decena de medidas para enfrentar la aguda escasez de combustibles, que se ha agravado en las últimas semanas por falta de divisas para su importación.

La escasez de combustible provocó largas filas en las estaciones de servicio del país y alertas del sector agropecuario de que la cosecha podría perderse. El gobierno reconoció el lunes que no podrá cumplir al cien por ciento con el abastecimiento de combustible para el sector productivo; debido a que no tiene dólares para pagar las importaciones debido al “bloqueo” de créditos en la Asamblea Legislativa.

“Bolivia no está quebrada (...), tiene una economía que sigue generando inversión pública”, explicó el mandatario boliviano durante un mensaje televisado, rodeado por sus ministros. “El problema que hoy enfrenta nuestro país es muy simple, es la falta de liquidez de dólares transitoria”, aseguró Arce.

Luis Arce realiza declaraciones a la prensa, en el hall de Casa Grande del Pueblo, en La Paz. Foto. ABI

Las 10 medidas incluidas en el paquete anunciado por Arce están “dirigidas a mejorar la organización en la sociedad, apoyar también la producción” y garantizar la continuidad de la actividad económica, detalló.

Entre las acciones anunciadas por Arce están la reducción del uso del parque automotor del sector público en un 50%, el incremento del 50% al 80% en la distribución de combustible en las estaciones de servicio. Asimismo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos se comprometió a implementar una aplicación para celulares donde se va a registrar información oficial en tiempo real de cada una de las estaciones de servicio del país, según consigna el diario paceño La Razón.

Además de determinar estaciones de servicio específicas para la provisión de combustible del transporte público, se ordenó priorizar mediante una programación la provisión de combustible al sector agropecuario, que teme perder sus cosechas. Arce también se comprometió a garantizar el combustible para todos los servicios básicos, de emergencia, salud y desastres naturales.

También se dispuso, a partir de este jueves, la jornada continua de trabajo (de 8.30 a 16.30) tanto para el sector público como el privado en las nueve ciudades capitales de Bolivia más El Alto, habilitando el teletrabajo para las empresas que lo consideren necesario. “En caso de que exista un ente público o privado que opte por la modalidad de teletrabajo y que no afecte el normal desarrollo de las actividades, deberá comunicar al Ministerio de Trabajo que está ingresando a esa modalidad”, informó el ministro de Trabajo, Erland Rodríguez, citado por el diario cruceño El Deber.

Se autorizaron, asimismo, las clases virtuales en las ciudades de acuerdo a la evaluación de las direcciones de Educación. Según La Razón, esta medida ya era analizada en el departamento de Santa Cruz y el alcalde de La Paz, Iván Arias, la había planteado como una posibilidad. En esta última ciudad, también se amplió el horario de atención del teleférico desde las 5.00 hasta las 23.00 horas. En tanto, se anunció mayores controles militares en fronteras y puntos de distribución para evitar el contrabando y el mercado negro.

Bolivia atraviesa una crisis económica por escasez de la moneda estadounidense. Durante años echó mano de sus reservas líquidas para importar gasolina y diésel que compra a precio internacional y distribuye a valor subsidiado en el mercado interno. Los recursos están casi agotados, destaca AFP.

Camiones estacionados cerca de una barricada instalada por partidarios del expresidente boliviano Evo Morales en una de las principales carreteras, obstruyendo el suministro de alimentos y combustible, en Mairana, el 30 de octubre de 2024. Foto: Archivo

Al respecto, durante su mensaje a la nación, Arce aprovechó para desmentir las especulaciones sobre una quiebra del Estado, y aseguró que no están en los planes del gobierno la “devaluación” de la moneda, ni “levantar la subvención” al combustible puesto que tiene como “prioridad el cuidado de la familia boliviana y de su economía”.

“Nosotros no estamos pidiendo limosna. Nosotros no estamos pidiendo más que los créditos que el Estado puede pagar, porque hoy el problema que enfrentamos no es que la economía esté quebrada, no es que estamos en una crisis económica, estamos enfrentando un problema de iliquidez de dólares norteamericanos, de dólares, de divisas, de moneda extranjera, para pagar las importaciones de combustible”, declaró el mandatario, que instó una vez más al Parlamento boliviano a aprobar créditos que ha solicitado por 1.600 millones de dólares.

Hace unos días, el expresidente Evo Morales criticó el manejo económico del gobierno y aseguró que “destruyó la patria soberana y productiva, que generaba ingresos económicos y honestos” para convertirla en un “Estado limosnero de créditos.

Arce, quien fue ministro de Economía de Morales, fustigó a los legisladores de evismo y de la oposición que, a su juicio, no quieren aprobar los proyectos de ley de créditos que darían liquidez a la economía nacional para la compra de carburantes. “Sin duda alguna, sería mucho más fácil para todos los bolivianos y bolivianas evitarnos estos problemas y aprobar esos créditos que (...) jamás están destinados a otro tipo de actividades”, aseguró en su comparecencia.

Según la agencia de noticias boliviana ABI, en 2024 se destinaron más de 3.500 millones de dólares para importar combustible.

El mandatario, de 61 años, descartó implementar propuestas de algunos sectores como la devaluación de la moneda o eliminar la subvención de carburantes.

Asimismo, ante las voces de gremios y políticos que pidieron su renuncia en los últimos días, el líder del oficialismo señaló que no lo hará. “No vamos a renunciar”, expresó. “Vamos a seguir trabajando para poder resolver (...) todos estos problemas que enfrentamos, incluida la falta de liquidez”.

A fines de febrero, el expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) anunció junto a sus seguidores que se unirá al partido político Frente para la Victoria (FPV) y se postulará como “candidato único” a la presidencia para las elecciones del 17 de agosto próximo, después de perder el histórico liderazgo de casi 30 años del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).

Arce y Morales están distanciados desde finales de 2021 por diferencias en la administración del Estado que se profundizaron ante la necesidad de renovar la dirección nacional del MAS y en el último año también por la candidatura oficialista para los comicios previstos para agosto.

Aunque Arce todavía no confirmó su postulación, el mandatario boliviano se perfila como la principal opción del MAS según varios analistas, debido a que cuenta con el control del aparato estatal y que hasta ahora en su bloque no ha emergido un líder alternativo, según algunos analistas.