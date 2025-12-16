SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    "Tenía deudas": Qué se sabe del soldado de seguridad que fue encontrado muerto en la residencia del Presidente Milei

    El efectivo, que tenía 21 años, fue hallado sin vida en uno de los puestos internos de la vivienda que habita el mandatario argentino. Una carta que habría aparecido junto al cuerpo sugiere que podría tratarse de un suicidio.

    Marta Quinteros 
    Marta Quinteros
    “Tenía deudas”: Qué se sabe del soldado de seguridad que fue encontrado muerto en la residencia del Presidente Milei. Foto: X

    Un soldado de 21 años que cumplía funciones de seguridad en la Residencia de Olivos, donde vive el Presidente argentino Javier Milei, fue hallado sin vida con un tiro en la cabeza en uno de los puestos internos del predio.

    El soldado cumplía funciones de seguridad en el lugar y pertenecía al cuerpo del Escuadrón Chacabuco, que es el que presta servicio en Olivos. La aparición del cuerpo motivó la activación inmediata de los protocolos de emergencia y la intervención de la Justicia.

    Según comentaros fuentes al diario trasandino La Nación, podría tratarse de un suicidio.

    Tras el descubrimiento, se activaron de inmediato los protocolos correspondientes y los servicios médicos de emergencia acudieron al lugar. El personal médico constató el fallecimiento del militar, identificado como Rodrigo Gómez, oriundo de la provincia de Misiones, según informó el diario argentino Perfil.

    Algunas versiones que trascendieron de la prensa local indican que junto al cuerpo habría aparecido una carta con un supuesto mensaje del soldado donde le dice a sus camaradas y a su familia que estaba apremiado por una deuda de dinero de casi dos millones de pesos a diferentes bancos.

    De confirmarse el hecho, la principal posibilidad apunta a un suicidio. “Tenía deudas”, dijeron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.

    Seguridad presidencial

    Según se informó oficialmente, Gómez integraba el Escuadrón Chacabuco, una de las unidades que presta servicio de custodia en Olivos, y formaba parte del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín” del Ejército Argentino, encargado de la seguridad presidencial. El cuerpo fue encontrado en uno de los puestos internos de vigilancia entre las 5 y las 5.30 de la mañana.

    Desde la División de Análisis se confirmó que el soldado se encontraba apostado dentro del perímetro de la Quinta Presidencial y que el disparo fue efectuado con un arma larga. Fuentes del Poder Ejecutivo señalaron de manera extraoficial que una de las hipótesis que se evalúan es la de un suicidio y que el joven habría utilizado su propio fusil.

    De acuerdo con esas versiones, un compañero que compartía la guardia lo asistió de inmediato tras el disparo, pero el desenlace fue fatal. De todas maneras, la causa se encuentra en una etapa inicial y bajo estricta reserva judicial.

    La zona fue aislada de manera preventiva, para permitir el trabajo de los peritos. También se supo que el presidente Milei estaba dentro de la residencia cuando ocurrió el hecho, según constató el diario Clarín.

    Las autoridades han avanzado con las pericias balísticas, la reconstrucción de las últimas horas del soldado y la toma de testimonios, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho dentro de la residencia presidencial.

    La custodia de la Quinta de Olivos está a cargo de la Casa Militar, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia.

    El comunicado oficial completo

    Tras el incidente, desde Presidencia se emitió un comunicado oficial. “En horas de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos tomó conocimiento de un grave incidente ocurrido dentro del predio”.

    “Un efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en el lugar, fue hallado sin vida en uno de los puestos internos. De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento”, confirmaron.

    Y continuaba el comunicado: “Por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales, a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho”.

    Y cerraron: “La investigación se encuentra en curso y todas las hipótesis permanecen bajo análisis. Cualquier confirmación oficial será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente”.

    El caso, ya está siendo investigado por la Dirección de Unidades Operativas Federales (DUOF) de San Isidro, que trabaja junto a la Policía Federal bajo las directivas del juzgado.

