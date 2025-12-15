SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Líderes de la UDI piden a Kast utilizar sus “buenos oficios” en cita con Milei para reactivar la extradición de Galvarino Apablaza

    En una carta enviada al Presidente electo este lunes, el timonel gremialista, Guillermo Ramírez, y el diputado Jorge Alessandri, le expresan a Kast que confían en que su liderazgo será "decisivo" para que el asesinato de Jaime Guzmán "no quede sin sanción".

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    Ante el inminente viaje a Buenos Aires de José Antonio Kast para reunirse con el mandatario transandino, Javier Milei, desde la UDI enviaron una carta al Presidente electo donde le solicitan que en su cita con el libertario aborde la extradición a Chile de Galvarino Apablaza, acusado por la justicia chilena de ser el autor intelectual del asesinato del fundador del partido, Jaime Guzmán Errázuriz.

    Cabe recordar que una solicitud para la extradición de Apablaza fue aprobada por la Corte Suprema argentina en 2010, pero tal proceso quedó suspendido tras la decisión del gobierno de Cristina Fernández de otorgarle asilo político. Sin embargo, en 2017 la administración de Mauricio Macri le retiró tal condición al exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), lo que abrió las puertas para reactivar la ofensiva.

    Y tras conocer que Kast realizará este martes un viaje relámpago a Argentina para juntarse con Milei, el presidente gremialista, Guillermo Ramírez, y el diputado Jorge Alessandri, elaboraron una misiva en la que le solicitaron al republicano interceder para acelerar el retorno a Chile -y el cumplimiento de su condena- del exguerillero, a quien se le imputa, además, el secuestro de Cristián Edwards.

    En el texto, tras felicitar a Kast por su triunfo en el balotaje del domingo, ambas autoridades de la UDI plantean al mandatario electo “una solicitud de especial relevancia moral y humana para nuestro país”.

    En este sentido, le piden “que pueda ejercer sus buenos oficios para avanzar de manera decidida en la extradición del Sr. Galvarino Apablaza, uno de los autores intelectuales del homicidio cometido en democracia contra el senador Jaime Guzmán y quien desde hace más de veinte años ha permanecido en dicho país sin enfrentar la justicia chilena”.

    Ramírez y Alessandri recuerdan en el texto que, “tristemente, diversas administraciones gubernamentales de Argentina se han opuesto a la extradición de uno de los asesinos del senador Guzmán, a pesar de que la Corte Suprema autorizó el proceso el año 2010, lo que se vio truncado por la condición de refugiado político que le otorgó la ex Presidenta Cristina Fernández, la que luego fue revocada en el año 2017”.

    En esa línea, recordaron que pese a que desde el gobierno de Milei se han mostrado disponibles para tratar de acelerar el proceso -o al menos no torpedearlo-, “hasta la fecha no se han conocido avances concretos -tampoco desde nuestro país- sobre el proceso”.

    “Por lo mismo, en atención a su próxima reunión con el Presidente Milei, creemos que existe una oportunidad relevante para que la extradición del Sr. Apablaza sea uno de los temas a conversar, entendiendo que la prolongada falta de justicia ha significado una herida abierta tanto para sus familiares y cercanos, como para una parte importante de la sociedad chilena, que sigue esperando que los autores de este crimen asuman su responsabilidad penal”, destacan en la misiva.

    Ambos líderes gremialistas terminan el escrito señalando que, más allá de la afinidad política que pueda tener Kast con Milei, “estamos absolutamente convencidos de que su vínculo histórico con el exsenador Jaime Guzmán, su formación y participación en el Movimiento Gremial de la Universidad Católica de Chile y en la fundación que hoy lleva su nombre, así como su trayectoria pública marcada por la defensa irrestricta de los principios que él encarnó, le confieren una especial sensibilidad y un compromiso ineludible con este caso y con la impunidad que lo ha rodeado”, por lo dicen estar confiados en que el liderazgo del Presidente electo “será decisivo para que estos hechos no continúen sin sanción y se encaminen hacia la justicia”.

    Más sobre:UDIJosé Antonio KastJavier MileiArgentinaGalvarino Apablazaextradicióncarta

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    134 votos a favor: Cámara aprueba libelo contra Simpertigue y lo deja al borde de la destitución

    Escondida produce en 2025 por primera vez más cobre que Codelco

    El Ipsa terminó cerrando a la baja tras triunfo de Kast, pero el mercado sigue apostando por futuras alzas

    Mujeres registran un monto promedio de pensión 37% menor que el de los hombres

    Reforma de pensiones ha permitido acceder a 438 mil personas a la extensión del seguro de lagunas

    Diciembre consolida un verano anticipado con calor persistente de hasta 33 °C en gran parte del país

    Lo más leído

    1.
    Socialismo Democrático responsabiliza a Boric del fracaso electoral y se abre disputa por el futuro de la coalición

    Socialismo Democrático responsabiliza a Boric del fracaso electoral y se abre disputa por el futuro de la coalición

    2.
    Diputados de oposición piden a Boric emitir una nota de protesta contra Colombia por dichos de Petro sobre elecciones

    Diputados de oposición piden a Boric emitir una nota de protesta contra Colombia por dichos de Petro sobre elecciones

    3.
    No se cumplió el pronóstico de Parisi: electorado del PDG se desvió del mandato interno de votar nulo en el balotaje

    No se cumplió el pronóstico de Parisi: electorado del PDG se desvió del mandato interno de votar nulo en el balotaje

    4.
    Darío Quiroga tras derrota de Jeannette Jara: “Yo creo que no había estrategia posible para que se pudiera ganar”

    Darío Quiroga tras derrota de Jeannette Jara: “Yo creo que no había estrategia posible para que se pudiera ganar”

    5.
    Daniel Manouchehri (PS): “Indistintamente del resultado, vamos a defender con mucha fuerza a la gente”

    Daniel Manouchehri (PS): “Indistintamente del resultado, vamos a defender con mucha fuerza a la gente”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Stranger Things, temporada 5: cuándo se estrenan los episodios del Volumen 2

    Stranger Things, temporada 5: cuándo se estrenan los episodios del Volumen 2

    Estos son los horarios de diciembre del Parque Arauco previo a la Navidad

    Estos son los horarios de diciembre del Parque Arauco previo a la Navidad

    Anótate en la lista: comienza el plazo para solicitar vacantes de la Admisión Escolar 2026

    Anótate en la lista: comienza el plazo para solicitar vacantes de la Admisión Escolar 2026

    134 votos a favor: Cámara aprueba libelo contra Simpertigue y lo deja al borde de la destitución
    Chile

    134 votos a favor: Cámara aprueba libelo contra Simpertigue y lo deja al borde de la destitución

    Diciembre consolida un verano anticipado con calor persistente de hasta 33 °C en gran parte del país

    Libertarios y Evópoli: los partidos que tienen dudas si entrar o no a gobierno de Kast

    Escondida produce en 2025 por primera vez más cobre que Codelco
    Negocios

    Escondida produce en 2025 por primera vez más cobre que Codelco

    El Ipsa terminó cerrando a la baja tras triunfo de Kast, pero el mercado sigue apostando por futuras alzas

    Mujeres registran un monto promedio de pensión 37% menor que el de los hombres

    Inédito: encuentran la evidencia más antigua de fabricación de fuego por humanos
    Tendencias

    Inédito: encuentran la evidencia más antigua de fabricación de fuego por humanos

    Qué se sabe del arresto de Nick Reiner, hijo del cineasta asesinado Rob Reiner

    La advertencia de la nueva jefa de inteligencia de Reino Unido en medio de las tensiones con Rusia

    El consuelo de Manuel Pellegrini tras el empate del Betis ante Rayo: “Si no se puede ganar, hay que tratar de no perder”
    El Deportivo

    El consuelo de Manuel Pellegrini tras el empate del Betis ante Rayo: “Si no se puede ganar, hay que tratar de no perder”

    Se aleja de la zona de Champions: Betis rescata un opaco empate en su visita al Rayo Vallecano y se rezaga en la tabla

    Repasa el empate sin goles del Betis de Manuel Pellegrini en su visita a Rayo Vallecano

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Medio revela que hijo del cineasta Rob Reiner tuvo una fuerte discusión con sus padres un día antes de asesinarlos
    Cultura y entretención

    Medio revela que hijo del cineasta Rob Reiner tuvo una fuerte discusión con sus padres un día antes de asesinarlos

    “Una batalla tras otra”: la nueva película de Leonardo DiCaprio llega a las pantallas de HBO Max

    La elogiada artista colombiana Ela Minus lidera el festival MFEST en Matucana 100

    Delcy Rodríguez: ¿La vicepresidenta puede jugar un rol en una eventual transición en Venezuela?
    Mundo

    Delcy Rodríguez: ¿La vicepresidenta puede jugar un rol en una eventual transición en Venezuela?

    Canciller de Israel llama a Kast y lamenta “deterioro” de relaciones durante gobierno de Boric

    Aseguran que María Corina Machado se fracturó una vértebra en su salida de Venezuela a Oslo

    Petra, la belleza de decir adiós
    Paula

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro