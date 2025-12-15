Líderes de la UDI piden a Kast utilizar sus “buenos oficios” en cita con Milei para reactivar la extradición de Galvarino Apablaza

Ante el inminente viaje a Buenos Aires de José Antonio Kast para reunirse con el mandatario transandino, Javier Milei, desde la UDI enviaron una carta al Presidente electo donde le solicitan que en su cita con el libertario aborde la extradición a Chile de Galvarino Apablaza, acusado por la justicia chilena de ser el autor intelectual del asesinato del fundador del partido, Jaime Guzmán Errázuriz.

Cabe recordar que una solicitud para la extradición de Apablaza fue aprobada por la Corte Suprema argentina en 2010, pero tal proceso quedó suspendido tras la decisión del gobierno de Cristina Fernández de otorgarle asilo político. Sin embargo, en 2017 la administración de Mauricio Macri le retiró tal condición al exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), lo que abrió las puertas para reactivar la ofensiva.

Y tras conocer que Kast realizará este martes un viaje relámpago a Argentina para juntarse con Milei, el presidente gremialista, Guillermo Ramírez, y el diputado Jorge Alessandri, elaboraron una misiva en la que le solicitaron al republicano interceder para acelerar el retorno a Chile -y el cumplimiento de su condena- del exguerillero, a quien se le imputa, además, el secuestro de Cristián Edwards.

En el texto, tras felicitar a Kast por su triunfo en el balotaje del domingo, ambas autoridades de la UDI plantean al mandatario electo “una solicitud de especial relevancia moral y humana para nuestro país”.

En este sentido, le piden “que pueda ejercer sus buenos oficios para avanzar de manera decidida en la extradición del Sr. Galvarino Apablaza, uno de los autores intelectuales del homicidio cometido en democracia contra el senador Jaime Guzmán y quien desde hace más de veinte años ha permanecido en dicho país sin enfrentar la justicia chilena” .

Ramírez y Alessandri recuerdan en el texto que, “tristemente, diversas administraciones gubernamentales de Argentina se han opuesto a la extradición de uno de los asesinos del senador Guzmán, a pesar de que la Corte Suprema autorizó el proceso el año 2010, lo que se vio truncado por la condición de refugiado político que le otorgó la ex Presidenta Cristina Fernández, la que luego fue revocada en el año 2017”.

En esa línea, recordaron que pese a que desde el gobierno de Milei se han mostrado disponibles para tratar de acelerar el proceso -o al menos no torpedearlo-, “hasta la fecha no se han conocido avances concretos -tampoco desde nuestro país- sobre el proceso”.

“Por lo mismo, en atención a su próxima reunión con el Presidente Milei, creemos que existe una oportunidad relevante para que la extradición del Sr. Apablaza sea uno de los temas a conversar , entendiendo que la prolongada falta de justicia ha significado una herida abierta tanto para sus familiares y cercanos, como para una parte importante de la sociedad chilena, que sigue esperando que los autores de este crimen asuman su responsabilidad penal”, destacan en la misiva.

Ambos líderes gremialistas terminan el escrito señalando que, más allá de la afinidad política que pueda tener Kast con Milei, “estamos absolutamente convencidos de que su vínculo histórico con el exsenador Jaime Guzmán, su formación y participación en el Movimiento Gremial de la Universidad Católica de Chile y en la fundación que hoy lleva su nombre, así como su trayectoria pública marcada por la defensa irrestricta de los principios que él encarnó, le confieren una especial sensibilidad y un compromiso ineludible con este caso y con la impunidad que lo ha rodeado”, por lo dicen estar confiados en que el liderazgo del Presidente electo “será decisivo para que estos hechos no continúen sin sanción y se encaminen hacia la justicia”.