Terremoto de magnitud 6,1 golpea el oeste de Turquía

Las autoridades turcas han registrado este lunes un terremoto de magnitud 6,1 en la escala Richter en la provincia de Balikersir, en el oeste de Turquía, sin que haya información por el momento de víctimas ni daños.

Notable quake, preliminary info: M 6.0 - 8 km SE of Sındırgı, Turkey https://t.co/vQHZny1tKN — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) October 27, 2025

La agencia de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD) ha indicado que el seísmo ha tenido lugar a las 22.48 hora local (20.48 hora peninsular española). El epicentro ha estado en la localidad de Sindirgi, a unos seis kilómetros de profundidad. También se ha sentido en las ciudades de Manisa, Usak, Bursa y la costera Esmirna.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



AFAD’ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 27, 2025

Tras el terremoto, se ha activado el plan de respuesta de desastres y los servicios de emergencias están inspeccionando las zonas afectadas. “Estamos monitorizando la evolución de la situación”, ha anunciado la agencia.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha trasladado sus pensamientos a los ciudadanos afectados por el temblor ocurrido en Sindirgi y que se ha sentido en las provincias circundantes. “Nuestras unidades, especialmente la AFAD, están realizando minuciosas investigaciones de campo”, ha aseverado.