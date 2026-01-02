SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Terremoto de magnitud 6,5 afecta al sur de México

    El temblor provocó la suspensión temporal de una comparecencia de la presidenta Claudia Sheinbaum ante la prensa en Ciudad de México.

    Europa Press
    Vista de un terremoto de magnitud 7,6 que sacudió al estado mexicano de Michoacán, en septiembre de 2022. Foto: Archivo

    Un terremoto de magnitud 6,5 en la escala abierta de Richter ha sacudido este viernes el sur de México, suceso que ha provocado la suspensión temporal de una comparecencia ante la prensa en Ciudad de México por parte de la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

    El Servicio Sismológico Nacional de México ha indicado en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X que el epicentro ha estado ubicado 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, en el estado de Guerrero, con el hipocentro situado a unos 10 kilómetros de profundidad.

    El terremoto ha provocado la interrupción de la conferencia de prensa diaria de Sheinbaum cuando estaba dirigiéndose a la prensa. Tanto la mandataria como los presentes han abandonado el lugar como parte de las medidas de seguridad, si bien posteriormente se ha retomado la comparecencia.

    Más sobre:MéxicoTerremotoSheinbaumSan MarcosGuerreroMundo

