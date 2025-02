“¡Todos deben ir!”: La campaña turística de Nueva Zelanda que generó burlas

La nueva campaña turística de Nueva Zelanda, cuyo lema es “¡Todos deben ir!”, ha provocado burlas por parte de los políticos de la oposición y algunos miembros del público que la compararon con un anuncio de liquidación. Lo que pretendía ser un llamativo llamado a la acción, dirigido a los turistas australianos, ha sido acusado de ser insensible, mientras Nueva Zelanda se enfrenta a tasas récord de emigración y desempleo.

La campaña turística, que durará un mes, comenzó el jueves pasado. Presentó carteles de turistas asombrados por los escarpados paisajes de Nueva Zelanda junto con el ahora infame eslogan “Everyone Must Go! Even you, don’t miss out” (Todos deben ir! Incluso tú, no te lo pierdas). Está dirigida a visitantes potenciales de Australia, dijo el domingo antepasado el primer ministro del país, Christopher Luxon.

En un anuncio realizado ese día los funcionarios dijeron que estaban gastando 500.000 dólares neozelandeses (287.000 dólares estadounidenses) en la campaña dirigida a visitantes de Australia, el mayor mercado turístico de Nueva Zelanda. El gobierno ha defendido la campaña, y Luxon dijo el martes pasado que “[aprecia] que haya tanta discusión sobre si a todo el mundo le gusta el eslogan o no”.

Otro cartel de campaña de NZ Tourism. Foto: Turismo de Nueva Zelanda

Al apuntar a este mercado y atraer más turistas a Nueva Zelanda, Luxon espera impulsar el crecimiento económico en un país que entró en recesión en el tercer trimestre de 2024. “El número de visitantes de Australia se encuentra actualmente en aproximadamente el 88% de los niveles de 2019; esta campaña alentará a más de nuestros vecinos a reservar ahora y venir”, dijo Louise Upston, legisladora y ministra del Turismo, en un comunicado.

“Lo que esta campaña de Turismo de Nueva Zelanda le dice a nuestros amigos australianos es que estamos abiertos al público, que hay excelentes ofertas y que nos encantaría verlos pronto”, agregó Upston. “Le permite a Australia saber que Nueva Zelanda es un destino ‘imprescindible’ y que estamos listos y esperando para darles la bienvenida ahora”, sostuvo.

Pero los críticos no estuvieron de acuerdo y casi inmediatamente, los políticos de la oposición dijeron que el eslogan sonaba “como si estuviéramos en un contenedor de liquidación en una venta” o como “la necesidad de baños en algunos de nuestros lugares con mayor afluencia turística”. “La ironía de ese mensaje es que así es como se sienten los neozelandeses de Aotearoa en este momento”, dijo, señalando los “muchos recortes” que han experimentado los residentes.

La campaña se lleva a cabo en un momento en que un número récord de neozelandeses abandonan el país de 5 millones de habitantes, en parte debido a las preocupaciones por los altos costos de vida y la falta de oportunidades laborales, generando una recesión para Nueva Zelanda. El año pasado, el país tuvo una pérdida neta de inmigración de 47.100 ciudadanos neozelandeses, según informó el lunes Stats NZ .

Más de la mitad de esos inmigrantes fueron a Australia, donde pueden vivir y trabajar sin visa gracias a un acuerdo recíproco. En cambio, el año pasado hubo 3,3 millones de llegadas de visitantes a Nueva Zelanda, dijo Stats NZ por separado el lunes, un 12% más que en 2023. Australia, Estados Unidos y China fueron las mayores fuentes de visitantes, y las 370.000 llegadas estadounidenses representan un récord para un año calendario.

Los recortes de empleos en el sector público durante el último año, como parte de la iniciativa de austeridad del gobierno, han afectado a miles de personas. “Los neozelandeses están votando con los pies y se van en cifras récord”, escribió el lunes la diputada laborista Barbara Edmonds en X. “¿Su verdadero plan turístico es ‘Todos deben irse’ para los kiwis (los neozelandeses)?”.

Otros asociaron el eslogan con la demanda de baños. “Creo que ‘Todos se deben ir’ podría referirse a la necesidad de baños en algunos de nuestros lugares con mayor afluencia turística. Quiero decir, las colas son ridículas”, dijo a RNZ la diputada del Partido Verde Celia Wade-Brown. “No hacen kayak, no hacen buceo, pero, Dios mío, hacen cola en los baños”.

“Sin cocodrilos, sin serpientes, sin arañas asesinas, sin sapos de caña, sin calor de 50 grados, sin tierra roja: nos vemos pronto”, sugirió uno como una comparación más directa con Australia. Otra persona, cuyo nombre fue dado sólo como Hilda, dijo que no había necesidad de atraer a los australianos porque de todos modos miles de personas estarían de camino a visitar Nueva Zelanda: “las familias de los kiwis que solían vivir aquí”.

Se trata de una referencia directa a los miles de neozelandeses que han partido hacia Australia en los últimos meses mientras la economía de Kiwi se enfrenta a importantes desafíos. Por eso es que algunos críticos interpretaron la frase “Everyone must go!” como “Todos deben irse”. “Si yo estuviera en un gobierno en el que se registrara una emigración récord, simplemente no elegiría como lema ‘todos deben irse’”, dijo otro crítico.

El turismo es increíblemente importante para la economía de Nueva Zelanda. Antes de la pandemia de Covid-19, era la industria exportadora más grande del país y en 2023 casi el 7% de su fuerza laboral estaba empleada directamente por la industria, según la agencia gubernamental Tourism New Zealand. Sin embargo, desde la pandemia, el sector y el número de visitantes no se han recuperado “como deberían”, dijo Luxon.

El año pasado, Nueva Zelanda recibió a más de 1,2 millones de visitantes de Australia, pero Upston afirmó que en 2019 la cifra de visitantes solo representó el 88 % de esa cifra. Luxon dijo que esperaba que la última campaña aumentara el número de visitantes australianos en un 5%. “Sería total y absolutamente trágico si esos australianos no llegaran aquí antes de morir”, dijo.

Esta última campaña llega unas semanas después de que el gobierno relajara sus requisitos de visa, permitiendo a los turistas trabajar de forma remota cuando visitan Nueva Zelanda si sus trabajos están en el extranjero. La Ministra de Inmigración, Erica Stanford, dijo que el cambio de visa reflejaba las realidades del entorno de trabajo moderno y flexible. “Este es un mercado turístico completamente nuevo al que Nueva Zelanda puede acceder”, afirmó.

“Queremos que la gente vea nuestro país como el lugar ideal para visitar y trabajar mientras lo hacen”. Aquellos que quieran trabajar de forma remota durante más de 90 días deberían considerar las posibles implicaciones fiscales, dijo Stanford. “El cambio permitirá que muchos visitantes prolonguen sus estancias, lo que se traducirá en un mayor gasto de dinero en el país”, añadió.