Todos los “portazos” peruanos al corredor humanitario de Kast

La idea no prendió en Lima: el “corredor humanitario” con el que el presidente electo José Antonio Kast pretendía facilitar el retorno de migrantes irregulares a Venezuela fue descartado por distintas autoridades y exautoridades de Perú, incluyendo la más importante: el actual presidente José Jerí, que recibió el cargo en octubre de 2025 luego de la destitución de Dina Boluarte.

Jerí y Kast habían tenido una reunión en la capital peruana la semana pasada, en la que, entre toras cosas, habían discutido la implementación de este “corredor humanitario regional”, con el fin de que decenas de miles de venezolanos puedan volver a su país. Sin embargo, a los días Jerí hizo público su parecer respecto a la idea: “una de las primeras medidas que habíamos conversado como alternativa, como escenario, la hemos descartado, a propósito de nuestra conversación que hemos sostenido hace un par de días, que era eventualmente un corredor humanitario”.

En su opinión, habrá que ver otras opciones: “Esa medida está descartada y tenemos que ver con Cancillería qué método vamos a poder, en forma colectiva, para darles las facilidades para que los irregulares puedan volver a su país, una vez que se venga a recuperar el orden democrático en Venezuela y también exista la voluntad de parte de los que están acá”. Frente a la negativa peruana, el presidente electo chileno se limitó a responder que “todo va a estar bien”.

La propuesta del corredor humanitario, que potencialmente tendría que cruzar Perú de sur a norte, fue comentada por distintas figuras de la política peruana, y en general rechazada. Una de las voces más críticas fue la de José Luis Pérez Guadalupe, que fue ministro del Interior durante el gobierno de Ollanta Humala. Al respecto, indicó en una entrevista: “En un momento lo pensé, pero para presos. Una gran caravana de presos a quienes se les conmuta y expulsa del país. Con las penas más leves, por supuesto, no los delitos graves”.

Comparando con lo propuesto por Kast, indica: “Ya era complicado, porque estamos hablando de miles de presos, pero aquí estamos hablando de cientos de miles de migrantes. Y eso es mucho más difícil. Ni siquiera en un barco. Varios barcos, pero tendrían que cruzar el Canal de Panamá, con lo que eso implica en costos. Y bajo el supuesto de que en Venezuela los reciban y tengan dónde llevarlos, porque sus cárceles son literalmente una coladera. Yo veo bien difícil eso”.

En ese sentido, la otra alternativa que ve Pérez Guadalupe implica la vía aérea: “Hay que darle una alternativa. Porque Kast está amenazando, pero no está dando salidas. Quizás más caro, pero más difícil, pero más efectivo al mismo tiempo, van a ser aviones que salgan de Chile”.

En esa misma entrevista, que el exministro del Interior dio para Perú 21, indicó que a pesar de que se fueran todos los migrantes irregulares, la delincuencia no bajaría ni un poco, criticando de paso las posiciones tomadas por el presidente electo chileno. “Ni en Perú, ni en Chile, ni en ninguna parte. Por una razón muy sencilla: la delincuencia es transnacional. Se equivoca José Antonio Kast al reducir su política de seguridad ciudadana. Yo he estado en Chile durante las elecciones, durante los debates y todo lo demás. Creo que se equivoca. Si bien es cierto que el punto fundamental es la seguridad ciudadana y la economía en Chile, se equivoca al centrar toda su propuesta contra la inseguridad ciudadana en Chile solamente en el tema migratorio”, señaló Pérez Guadalupe.

— Jorge Montoya 🇵🇪⚓️ (@Alm_Montoya) January 7, 2026

Desde la plataforma X, por su parte, el congresista y almirante peruano Jorge Montoya, del partido Honor y Democracia, compartió su parecer alrededor del corredor humanitario, exhortando al presidente Jerí a rechazarlo. “Ante la anunciada visita del Presidente electo de Chile, J.A. Kast, nos llaman la atención sus declaraciones sobre la implementación de un “Corredor Humanitario”,para que Perú y Ecuador reciban a los ciudadanos venezolanos que ingresaron ilegalmente a territorio chileno”, comienza su posteo.

“En la práctica, ese supuesto corredor significará que miles de ilegales ingresen por nuestra frontera sur y busquen quedarse en nuestro país, poniendo en alto riesgo a la población de Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno, y en general todo el sur peruano”, especula el militar retirado.

En ese sentido, el congresista recuerda en su tuit que, actualmente, “el Perú es el país de América que más migrantes ha recibido” después de Colombia, recordando a su vez que, entre los reclusos extranjeros en las cárceles peruanas, la primera nacionalidad es, “de lejos, la venezolana”.

Al respecto, los datos publicados en el libro El Tren de Aragua y el crimen organizado en América Latina dan cuenta de esta concentración de delincuentes de origen venezolano en Perú, que de 48 pasaron a ser 4 mil en 6 años. En esos mismos 8 años, entre 2018 y 2024, las denuncias por extorsión se multiplicaron casi siete veces.

Migrantes en la frontera con Perú, en el área de Chacalluta, en 2023. STRINGER

También desde la diplomacia aparecieron voces críticas con el proyecto, y entre ellas, el excanciller peruano Manuel Rodríguez Cuadros, que en diálogo con RPP aseguró que “el Perú no está para resolver los problemas de Chile complicando sus propios problemas”. En ese sentido, instó a Jerí a no aceptar ser “un país de tránsito” para las deportaciones terrestres chilenas.

Al respecto, agregó que es obligación del futuro gobierno de Kast el contener los flujos en sus fronteras, y que de ejecutar sus expulsiones, debería ser preferentemente por vía aérea o marítima. “Si sucede (un ingreso irregular desde el sur), el gobierno del Perú tiene que expulsar a esos irregulares a territorio chileno, porque están ingresando desde Chile. Conforme al derecho internacional, si hay expulsiones peruanas, deben ser hacia territorio chileno”, indicó el diplomático.

No solo en Perú la idea no motivaba tanto. Un sondeo de Plaza Pública Cadem reveló que apenas un 37% de los chilenos consideraba “bastante probable” que el corredor funcione. Un 24% creía que es “algo probable”, y ya otro 31% afirmaba que era “poco o nada probable”.