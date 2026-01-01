SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Tragedia en centro de esquí suizo: sobrevivientes relatan pánico y fallas en la evacuación tras incendio en Año Nuevo

    El incendio, ocurrido durante la celebración en el bar Le Constellation, dejó decenas de personas fallecidas y cerca de un centenar de heridos.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz
    Police cantonale valaisanne

    Los testimonios de sobrevivientes del incendio registrado durante la madrugada de este jueves en el bar Le Constellation, en la estación de esquí de Crans-Montana, en Suiza, entregan nuevos antecedentes sobre la dinámica del siniestro, que dejó decenas de personas fallecidas y alrededor de un centenar de heridos.

    De acuerdo con los relatos, el fuego se habría iniciado cerca de la 1.30 horas (hora local) en el interior del local, mientras se desarrollaban las celebraciones de Año Nuevo. Si bien la policía del cantón de Valais informó que el origen del incendio aún se encuentra bajo investigación, varios testigos coincidieron en que las llamas se habrían originado a partir de una vela o bengala colocada sobre una botella de champán, lo que habría provocado que el fuego alcanzara rápidamente el techo del recinto.

    Emma y Albane, dos turistas francesas que lograron escapar, señalaron que “en cuestión de segundos, toda la discoteca se incendió” y relataron que la evacuación fue compleja debido a que la puerta de salida era demasiado estrecha para la cantidad de personas que intentaban huir. Según su testimonio, varios asistentes rompieron ventanas para poder salir del lugar.

    Una versión similar entregó Victoria, también de nacionalidad francesa, quien afirmó que una bengala en una botella de espumante prendió fuego al techo cuando fue levantada durante la celebración. Según su relato, el fuego se propagó “a gran velocidad”, generando pánico entre los asistentes.

    Otros testigos describieron escenas de humo denso y personas con quemaduras huyendo del local. Un joven entrevistado por el diario suizo Tages-Anzeiger señaló que observó “un humo negro muy espeso” y personas saliendo en llamas, mientras que otro sobreviviente indicó que algunas víctimas rompieron cristales desde el interior para intentar escapar.

    El bar Le Constellation tiene una capacidad de 300 personas en su interior y 40 en la terraza, y, de acuerdo con información policial, alrededor de un centenar de personas se encontraban en el lugar al momento del incendio, muchos de ellos jóvenes.

    Más sobre:SuizaIncendioCentro de esquí

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El regreso de Michael J. Fox: liberan imágenes de su rol en serie con Harrison Ford y Jason Segel

    Las autoridades sirias frustran “un peligroso complot terrorista” durante las celebraciones de Año Nuevo

    “Insostenible” y “dudas legítimas”: parlamentarios ante nuevos antecedentes de operación a madre de ministra Aguilera

    “Oposición constructiva”: PC modera el tono frente a Kast en su tradicional balance de Año Nuevo

    “La patria está protegida con la unión cívico-militar”: Maduro entrega mensaje de Año Nuevo y lo califica como “Año del Reto”

    Comando Sur de Estados Unidos informa la destrucción de dos narcolanchas y reporta cinco muertos

    Lo más leído

    1.
    Autoridades suizas confirman decenas de fallecidos tras incendio en bar durante festejos de Año Nuevo en Valais

    Autoridades suizas confirman decenas de fallecidos tras incendio en bar durante festejos de Año Nuevo en Valais

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Servicios

    Incendios forestales en la zona centro-sur: declaran alerta roja para Maule y Angol

    Incendios forestales en la zona centro-sur: declaran alerta roja para Maule y Angol

    Los beneficios que entrarán en vigencia durante el primer semestre de 2026

    Los beneficios que entrarán en vigencia durante el primer semestre de 2026

    “San Joaquín 2″: alerta roja por incendio forestal en límite de Machalí y Rancagua

    “San Joaquín 2″: alerta roja por incendio forestal en límite de Machalí y Rancagua

    Incendios forestales en la zona centro-sur: declaran alerta roja para Maule y Angol
    Chile

    Incendios forestales en la zona centro-sur: declaran alerta roja para Maule y Angol

    Los beneficios que entrarán en vigencia durante el primer semestre de 2026

    “San Joaquín 2″: alerta roja por incendio forestal en límite de Machalí y Rancagua

    Toesca acuerda la compra del 100% de Frontal Trust AGF
    Negocios

    Toesca acuerda la compra del 100% de Frontal Trust AGF

    Los tres principales índices de Wall Street suben en el 2025 y anotan tres años consecutivos de ganancias

    Madesal presenta proyecto para expandir su centro logístico en la Región del Biobío por más de US$100 millones

    El estudio poco ético que demostró por qué los cuervos son rencorosos con quienes les hacen daño
    Tendencias

    El estudio poco ético que demostró por qué los cuervos son rencorosos con quienes les hacen daño

    Cuáles fueron las 5 peores películas del 2025, según los críticos de The Washington Post

    Por qué se desencadenó una ola de protestas contra el gobierno en Irán

    La emotiva despedida de Tomás Asta-buruaga de la UC: “Cierro una etapa importante de mi carrera”
    El Deportivo

    La emotiva despedida de Tomás Asta-buruaga de la UC: “Cierro una etapa importante de mi carrera”

    “No todo resultó como soñábamos”: la sentida carta en año nuevo de Aníbal Mosa por el complejo centenario de Colo Colo

    Anthony Joshua es dado de alta tras el accidente de tránsito que dejó dos muertos en Nigeria

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero
    Finde

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    El regreso de Michael J. Fox: liberan imágenes de su rol en serie con Harrison Ford y Jason Segel
    Cultura y entretención

    El regreso de Michael J. Fox: liberan imágenes de su rol en serie con Harrison Ford y Jason Segel

    Die’ced: la nueva apuesta del cine de terror que llega a las salas chilenas

    Maya Rudolph: “Como esta serie trata sobre el mundo de los multimillonarios, las posibilidades son infinitas”

    Las autoridades sirias frustran “un peligroso complot terrorista” durante las celebraciones de Año Nuevo
    Mundo

    Las autoridades sirias frustran “un peligroso complot terrorista” durante las celebraciones de Año Nuevo

    “La patria está protegida con la unión cívico-militar”: Maduro entrega mensaje de Año Nuevo y lo califica como “Año del Reto”

    Tragedia en centro de esquí suizo: sobrevivientes relatan pánico y fallas en la evacuación tras incendio en Año Nuevo

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año
    Paula

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año

    Datos Paula: LOLA Bar, coctelería botánica y cocina para compartir

    Hablemos de amor: otra forma de celebrar