Tragedia en centro de esquí suizo: sobrevivientes relatan pánico y fallas en la evacuación tras incendio en Año Nuevo

Los testimonios de sobrevivientes del incendio registrado durante la madrugada de este jueves en el bar Le Constellation, en la estación de esquí de Crans-Montana, en Suiza, entregan nuevos antecedentes sobre la dinámica del siniestro, que dejó decenas de personas fallecidas y alrededor de un centenar de heridos.

De acuerdo con los relatos, el fuego se habría iniciado cerca de la 1.30 horas (hora local) en el interior del local, mientras se desarrollaban las celebraciones de Año Nuevo. Si bien la policía del cantón de Valais informó que el origen del incendio aún se encuentra bajo investigación, varios testigos coincidieron en que las llamas se habrían originado a partir de una vela o bengala colocada sobre una botella de champán, lo que habría provocado que el fuego alcanzara rápidamente el techo del recinto.

Emma y Albane, dos turistas francesas que lograron escapar, señalaron que “ en cuestión de segundos, toda la discoteca se incendió ” y relataron que la evacuación fue compleja debido a que la puerta de salida era demasiado estrecha para la cantidad de personas que intentaban huir. Según su testimonio, varios asistentes rompieron ventanas para poder salir del lugar.

Una versión similar entregó Victoria, también de nacionalidad francesa, quien afirmó que una bengala en una botella de espumante prendió fuego al techo cuando fue levantada durante la celebración. Según su relato, el fuego se propagó “a gran velocidad”, generando pánico entre los asistentes.

Otros testigos describieron escenas de humo denso y personas con quemaduras huyendo del local. Un joven entrevistado por el diario suizo Tages-Anzeiger señaló que observó “un humo negro muy espeso” y personas saliendo en llamas, mientras que otro sobreviviente indicó que algunas víctimas rompieron cristales desde el interior para intentar escapar.

El bar Le Constellation tiene una capacidad de 300 personas en su interior y 40 en la terraza, y, de acuerdo con información policial, alrededor de un centenar de personas se encontraban en el lugar al momento del incendio, muchos de ellos jóvenes.