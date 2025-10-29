Tras megaoperativo policial en Río de Janeiro que dejó 64 muertos: vecinos trasladan decenas de cadáveres a plaza São Lucas

Durante la madrugada de este miércoles, alrededor de 59 cuerpos fueron trasladados a la Plaza São Lucas, ubicada en la Zona Norte de Río de Janeiro.

Según consigna O Globo -el principal medio brasileño- los cadáveres fueron sacados del bosque de Vacaria, en la Serra da Misericórdia, lugar en donde la jornada de ayer se produjo un megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos.

Con estos cuerpos encontrados, el número de muertos en la operación podría ascender a 123.

De acuerdo al medio brasileño, a las 3 de la mañana los propios vecinos comenzaron a dejar cadáveres en la plaza São Lucas. Ya en las horas siguientes fueron llegando más cuerpos transportados en la parte trasera de camionetas.

A las 7.30 de la mañana seguían llegando más cuerpos a la plaza.

Según datos oficiales del gobierno de Brasil, en el megaoperativo de ayer martes fallecieron 60 personas, en su mayoría presuntos narcotraficantes, además de cuatro policías. Por el momento no se ha confirmado si los cuerpos recuperados por los residentes están incluidos en esta cifra, lo que podría indicar un número aún mayor de víctimas.

Por su parte, los vecinos han informado que aún hay cadáveres en la cima de la colina.

Según reporta O Globo, el secretario de la Policía Militar, el coronel Marcelo de Menezes Nogueira, les indicó que investigarán la situación de los cuerpos recogidos por los vecinos.