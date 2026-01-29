Tras nueva amenaza de Trump a Irán: China advierte en la ONU sobre los efectos de un “aventurerismo militar” en la zona

Las palabras emitidas este miércoles por Donald Trump respecto de que a Irán se le está “acabando el tiempo” para negociar un acuerdo sobre su programa nuclear, generaron una serie de reacciones, que incluyeron una advertencia de China desde el Consejo de Seguridad de la ONU, donde afirmó que cualquier acción armada contra Irán podría desatar un escenario de consecuencias imprevisibles para toda la región.

Durante una sesión oficial del organismo, el embajador chino ante Naciones Unidas, Fu Cong, fue claro al rechazar una escalada militar en Medio Oriente, al señalar que “el uso de la fuerza no puede resolver los problemas. Cualquier aventurerismo militar solo conducirá a la región a un abismo de imprevisibilidad”.

Una reacción a las palabras del jefe de Estado norteamericano, quien la mañana de este miércoles advirtió en su red Truth Social, que la flota enviada a la zona -encabezada por el portaaviones USS Abraham Lincoln- es más grande que la enviada a Venezuela antes de la destitución de Nicolás Maduro.

Para luego apuntar que está “preparada para cumplir rápidamente sus misiones con velocidad y violencia si es necesario”, tras lo cual llamó a Irán a sentarse a la mesa de negociaciones pronto para alcanzar un acuerdo “justo y equitativo” que beneficie a todas las partes.

Finalmente, Trump recordó la “Operación Martillo de Medianoche” efectuada el 22 de junio de 2025, luego de que Irán se negara a negociar y aseguró que “¡el próximo ataque será mucho peor! No lo vuelvan a hacer”.

Respuesta de Irán

Con anterioridad en el día, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, había salido a responder a Trump, afirmando que sus fuerzas armadas están listas para una eventual agresión.

A través de su cuenta en la red social X, el canciller señaló que “nuestras valientes Fuerzas Armadas están preparadas, con el dedo en el gatillo, para responder de inmediato y contundentemente a cualquier agresión contra nuestra querida tierra, aire y mar”.

“Las valiosas lecciones aprendidas de la Guerra de los 12 Días nos han permitido responder con mayor firmeza, rapidez y profundidad”, detalló Araghchi horas después de que la misión iraní ante Naciones Unidas en Nueva York respondiera a las amenazas de Trump asegurando que si el país era atacado “se defenderá y responderá como nunca antes”.

Sin embargo, el ministro también apuntó a que Irán siempre ha acogido con agrado un acuerdo nuclear “mutuamente beneficioso, justo y equitativo, en igualdad de condiciones y libre de coerción, amenazas e intimidación, que garantice el derecho de Irán a la tecnología nuclear con fines PACÍFICOS y garantice que NO haya ARMAS NUCLEARES”.

Para finalmente señalar que “dichas armas no tienen cabida en nuestros cálculos de seguridad y jamás hemos buscado adquirirlas”. Una última afirmación que se condice con anteriores dichos del gobierno de Irán respecto de que su programa nuclear es totalmente pacífico, negando repetidamente las acusaciones de EE.UU. y sus aliados de que buscaría desarrollar armas nucleares.