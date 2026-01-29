SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Tras nueva amenaza de Trump a Irán: China advierte en la ONU sobre los efectos de un “aventurerismo militar” en la zona

    Durante la jornada, el canciller iraní, Abbas Araghchi, aseguró que su ejército puede responder "cualquier agresión", aunque resaltó que su país siempre ha acogido con agrado un acuerdo nuclear.

    Por 
    Lya Rosen

    Las palabras emitidas este miércoles por Donald Trump respecto de que a Irán se le está “acabando el tiempo” para negociar un acuerdo sobre su programa nuclear, generaron una serie de reacciones, que incluyeron una advertencia de China desde el Consejo de Seguridad de la ONU, donde afirmó que cualquier acción armada contra Irán podría desatar un escenario de consecuencias imprevisibles para toda la región.

    Durante una sesión oficial del organismo, el embajador chino ante Naciones Unidas, Fu Cong, fue claro al rechazar una escalada militar en Medio Oriente, al señalar que “el uso de la fuerza no puede resolver los problemas. Cualquier aventurerismo militar solo conducirá a la región a un abismo de imprevisibilidad”.

    Una reacción a las palabras del jefe de Estado norteamericano, quien la mañana de este miércoles advirtió en su red Truth Social, que la flota enviada a la zona -encabezada por el portaaviones USS Abraham Lincoln- es más grande que la enviada a Venezuela antes de la destitución de Nicolás Maduro.

    Para luego apuntar que está “preparada para cumplir rápidamente sus misiones con velocidad y violencia si es necesario”, tras lo cual llamó a Irán a sentarse a la mesa de negociaciones pronto para alcanzar un acuerdo “justo y equitativo” que beneficie a todas las partes.

    Finalmente, Trump recordó la “Operación Martillo de Medianoche” efectuada el 22 de junio de 2025, luego de que Irán se negara a negociar y aseguró que “¡el próximo ataque será mucho peor! No lo vuelvan a hacer”.

    Respuesta de Irán

    Con anterioridad en el día, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, había salido a responder a Trump, afirmando que sus fuerzas armadas están listas para una eventual agresión.

    A través de su cuenta en la red social X, el canciller señaló que “nuestras valientes Fuerzas Armadas están preparadas, con el dedo en el gatillo, para responder de inmediato y contundentemente a cualquier agresión contra nuestra querida tierra, aire y mar”.

    “Las valiosas lecciones aprendidas de la Guerra de los 12 Días nos han permitido responder con mayor firmeza, rapidez y profundidad”, detalló Araghchi horas después de que la misión iraní ante Naciones Unidas en Nueva York respondiera a las amenazas de Trump asegurando que si el país era atacado “se defenderá y responderá como nunca antes”.

    Sin embargo, el ministro también apuntó a que Irán siempre ha acogido con agrado un acuerdo nuclear “mutuamente beneficioso, justo y equitativo, en igualdad de condiciones y libre de coerción, amenazas e intimidación, que garantice el derecho de Irán a la tecnología nuclear con fines PACÍFICOS y garantice que NO haya ARMAS NUCLEARES”.

    Para finalmente señalar que “dichas armas no tienen cabida en nuestros cálculos de seguridad y jamás hemos buscado adquirirlas”. Una última afirmación que se condice con anteriores dichos del gobierno de Irán respecto de que su programa nuclear es totalmente pacífico, negando repetidamente las acusaciones de EE.UU. y sus aliados de que buscaría desarrollar armas nucleares.

    Más sobre:Estados UnidosIránDonald TrumpArmadaAbbas AraghchiFu Cong

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Informes de inteligencia de EE.UU. cuestionan la total cooperación de Delcy Rodríguez con la administración Trump

    Detienen a sujeto imputado por incendio que destruyó iglesia en Parral

    INE proyecta que población chilena llegará a 20.150.948 en 2026, pero irá disminuyendo y envejeciendo

    David Bravo ante envejecimiento de la población: “Debe discutirse que los 60 años ya no son una edad de jubilación”

    Kast debuta en el exterior en foro económico de la CAF y llama a la coordinación regional

    Equipo de Kast acusa a La Moneda de “apitutar gente” y desata nuevo round con el gobierno

    Lo más leído

    1.
    “Conoce muy bien el destino de Maduro”: EE.UU. amenaza con “usar la fuerza” si Delcy Rodríguez no cumple con sus demandas

    “Conoce muy bien el destino de Maduro”: EE.UU. amenaza con “usar la fuerza” si Delcy Rodríguez no cumple con sus demandas

    2.
    Secretario general de la ONU alerta ante el Consejo de Seguridad de que “la ley de la selva” está reemplazando al Estado de derecho

    Secretario general de la ONU alerta ante el Consejo de Seguridad de que “la ley de la selva” está reemplazando al Estado de derecho

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Olympique de Marsella por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Olympique de Marsella por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Atalanta por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Atalanta por la Champions League

    Detienen a sujeto imputado por incendio que destruyó iglesia en Parral
    Chile

    Detienen a sujeto imputado por incendio que destruyó iglesia en Parral

    INE proyecta que población chilena llegará a 20.150.948 en 2026, pero irá disminuyendo y envejeciendo

    David Bravo ante envejecimiento de la población: “Debe discutirse que los 60 años ya no son una edad de jubilación”

    La Fed mantiene la tasa, ve un crecimiento “sólido” de la economía pero una inflación “elevada”
    Negocios

    La Fed mantiene la tasa, ve un crecimiento “sólido” de la economía pero una inflación “elevada”

    Los nudos que enredaron el avance del proyecto de sala cuna

    Dos cartas que barajan para la Subsecretaría de Telecomunicaciones del nuevo gobierno de Kast

    Estas son las 5 comunas más relevantes en oferta que tuvieron mayor variación en el precio de arriendos durante 2025
    Tendencias

    Estas son las 5 comunas más relevantes en oferta que tuvieron mayor variación en el precio de arriendos durante 2025

    Qué se sabe del ataque armado que dejó al menos 11 muertos tras un partido de fútbol amateur en México

    Pese a que Trump le dio una visa temporal, Gustavo Petro volvió a cargar en su contra: “Deben devolver a Maduro”

    Gonzalo Tapia le gana el duelo de chilenos a Erick Pulgar en el arranque del Brasileirao 2026
    El Deportivo

    Gonzalo Tapia le gana el duelo de chilenos a Erick Pulgar en el arranque del Brasileirao 2026

    Esteban Pavez dispara contra Fernando Ortiz tras su salida de Colo Colo: “La verdad, creo que no le gusto, nunca le gusté”

    Con asistencia de Vicente Pizarro y un golazo de Di María: el Rosario Central de Almirón baja a Racing en Avellaneda

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    The Hives en Chile: “Tenemos que robarle algunos fanáticos a My Chemical Romance”
    Cultura y entretención

    The Hives en Chile: “Tenemos que robarle algunos fanáticos a My Chemical Romance”

    “Tiene mucho más que ofrecer que un refrito de reggaetón viejito”: Sinaka es reconocido por el medio Pitchfork

    Osvaldo Cádiz, Marina Latorre, Anita Reeves y Anabella Roldán son reconocidos con Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda

    Informes de inteligencia de EE.UU. cuestionan la total cooperación de Delcy Rodríguez con la administración Trump
    Mundo

    Informes de inteligencia de EE.UU. cuestionan la total cooperación de Delcy Rodríguez con la administración Trump

    Tras nueva amenaza de Trump a Irán: China advierte en la ONU sobre los efectos de un “aventurerismo militar” en la zona

    ¿Quiénes son los enmascarados del ICE?

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago
    Paula

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan

    Hablemos de amor: el amor que me salvó