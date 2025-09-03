Trump acusa a Venezuela de enviar narcotraficantes a Estados Unidos y promete defender el país

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha acusado a Venezuela de enviar narcotraficantes a Estados Unidos y ha prometido defender el país tras el ataque llevado a cabo en la víspera por el Ejército contra un barco en el Caribe cargado supuestamente con drogas.

“Venezuela ha actuado mal. Han estado enviando a millones de personas a nuestro país, muchas de ellas pertenecientes al Tren de Aragua. Algunas de las peores personas del mundo con respecto a las pandillas”, ha resaltado este miércoles el magnate junto al presidente polaco, Karol Nawrocki, desde el Despacho Oval.

Trump ha asegurado así que cuentan con “grabaciones” de estos narcotraficantes procedentes de Venezuela. “Se pueden ver las bolsas de drogas repartidas por los barcos”, ha dicho, agregando que muchos de ellos se lo pensarán dos veces antes de llevar a cabo sus actividades delictivas si son conscientes de que serán grabados.

“Han vaciado sus cárceles en Venezuela y los han trasladado a Estados Unidos y ese es parte del problema. Les estamos echando, les estamos echando rápidamente, pero esto ha causado un problema tremendo”, ha argüido el presidente.

Trump ha vuelto a aprovechar para criticar a la administración del expresidente Joe Biden por sus políticas de fronteras abiertas. “Estamos pagando un alto precio como país por la incompetencia de la administración Biden”, ha sentenciado.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusó a Trump y al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de querer el “petróleo venezolano gratis” tras el ataque, que se saldó con la muerte de “once terroristas en acción”, según informó el propio inquilino de la Casa Blanca.