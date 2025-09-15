Trump afirma que EE.UU. desbarató otra lancha que transportaba drogas desde Venezuela

Imagen del video difundido por Trump que muestra el ataque a una segunda lancha que supuestamente lleva drogas desde Venezuela a Estados Unidos.

El presidente Donald Trump dijo este lunes que Estados Unidos desbarató una segunda lancha que transportaba drogas desde Venezuela, un ataque en el que murieron tres hombres. Según Bloomberg, la acción muestra la determinación de Washington de proceder con operativos que han aumentado las tensiones con el país sudamericano y planteado preguntas sobre su legalidad.

En su cuenta de la red Truth Social, el mandatario republicano mostró el video en el que se ve la embarcación en aguas no identificadas que es bombardeada desde el aire. Tras varios segundos, la embarcación fue consumida por una enorme bola de fuego.

Las fuerzas estadounidenses “llevaron a cabo un SEGUNDO ataque cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas, identificados positivamente y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur de EE.UU.”, escribió Trump en una publicación en redes sociales.

“El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas venezolanos, confirmados, se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos”, agregó.

Según Trump, “estos carteles del narcotráfico extremadamente violentos REPRESENTAN UNA AMENAZA para la Seguridad Nacional, la Política Exterior y los intereses vitales de Estados Unidos”. Y aseguró: “El ataque resultó en la muerte de tres terroristas varones en combate. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos resultó herido”.

Un día antes, Trump respondió que “veremos qué pasa” cuando periodistas le preguntaron sobre si planea una agresión o ataque directo a Venezuela. “Veremos qué pasa. Mira, Venezuela nos está enviando pandilleros, narcotraficantes y drogas. Es inaceptable”, afirmó el presidente estadounidense desde Nueva Jersey.

La información del ataque a una segunda lancha se conoció poco después de que el presidente venezolano Nicolás Maduro ofreciera una conferencia de prensa con medios nacionales e internacionales en la que aseguró que las comunicaciones con Trump “estaban desechas”. Y que solo pendían de un hilo para la deportación de migrantes venezolanos.

“Hoy puedo anunciar que las comunicaciones con el gobierno de Estados Unidos están deshechas, por ellos, con sus amenazas de bombas, muertes y chantajes. Así no funcionamos nosotros. Con amenazas y por las malas jamás habrá nada y lo saben. Así que pasaron de una etapa de relaciones maltrechas de comunicaciones a deshechas”, afirmó el líder chavista.

Asimismo, Maduro denunció la “agresión” de Estados Unidos a nivel judicial, político y diplomático y advirtió de que está “en camino de ser militar” tras las acciones de los buques de guerra y sus “cowboys” desplegados por Washington en el mar Caribe.

“No es una tensión, es una agresión en toda la línea, es una agresión judicial cuando nos criminalizan, es una agresión política con sus declaraciones amenazantes diarias, es una agresión diplomática y es una agresión en camino de carácter militar”, afirmó el presidente venezolano durante una conferencia de prensa celebrada en Caracas en la que recordó que los buques de guerra están “apuntando 1.200 misiles sobre Venezuela”.

Sin embargo, Maduro advirtió que “Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacerle frente, integralmente, a esta agresión”. Así, ejerce su “legítimo derecho” a “prepararse para la defensa de la paz”.

El pasado 2 de septiembre se produjo el primero de los ataques contra embarcaciones que presuntamente trasladaban droga desde Venezuela a Estados Unidos. En ese momento, Trump ofreció declaraciones en la Casa Blanca y después mostró en Truth Social un video en el que destruyen una lancha. En ella, según la versión estadounidense, iban 11 “narcoterroristas” a quienes ligó a la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua.

El chavismo pasó de negar el ataque, a través de su ministro de Comunicación e Información, quien dijo fue un video que se creó con inteligencia artificial a admitir la destrucción de la embarcación, denunciar era una ejecución extrajudicial y negar que quienes iban en la lancha fuesen narcotraficantes o transportaran drogas.