Trump amenaza con demandas contra la “izquierda radical” tras vincularlo con Epstein y niega nuevamente haber visitado su isla privada

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que presentará demandas judiciales contra miembros de la “izquierda radical”, a quienes acusó de difundir afirmaciones falsas sobre su presunta relación con Jeffrey Epstein, el fallecido delincuente sexual condenado por liderar una red de trata de menores.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Trump aseguró que "nunca" mantuvo una relación amistosa con el financistay que "jamás" visitó su isla privada, uno de los epicentros del caso que conmocionó a la élite política y económica de Estados Unidos.

“No solo no fui amistoso con Jeffrey Epstein, sino que, según la información que acaba de ser publicada por el Departamento de Justicia, Epstein y el depravado y mentiroso ‘autor’ Michael Wolff conspiraron para hacerme daño a mí o a mi Presidencia”, afirmó.

En el mismo mensaje, el mandatario arremetió contra sectores opositores y anticipó acciones legales.

“Gran parte de la izquierda radical espera, sin esperanza, y voy a demandar a algunos”, señaló, para luego insistir en que “yo nunca fui a la repugnante isla Epstein, pero casi todos estos sucios demócratas y sus donantes sí que lo hicieron”, sin aportar pruebas específicas que respalden esa acusación.

Las declaraciones fueron emitidas luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara el pasado viernes alrededor de tres millones de páginas adicionales de documentos vinculados al caso Epstein, en cumplimiento de una Ley de Transparencia aprobada especialmente en noviembre.

El nuevo paquete de información incluye más de 2.000 videos y cerca de 180.000 imágenes y documentos, lo que ha reactivado el escrutinio público sobre las personas mencionadas en la investigación.

Según reportes preliminares, Donald Trump aparece citado en más de un millar de ocasiones dentro de estos archivos, un dato que ha generado interpretaciones contrapuestas y que el propio mandatario atribuye a una campaña de desprestigio en su contra.