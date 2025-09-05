Trump amenaza con derribar aeronaves militares venezolanas si ponen a EE.UU. en una “posición peligrosa”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, firma la orden ejecutiva que recupera el nombre de Departamento de Guerra para el Pentágono, junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth. Foto. Europa Press

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado este viernes con derribar aquellas aeronaves militares venezolanas que pongan a Estados Unidos en una “posición peligrosa”, un día después de que denunciara que cazas habían sobrevolado un buque de la Armada en el Caribe, donde Washington ha iniciado un despliegue militar.

“Van a tener problemas y se lo haremos saber (...) Si nos ponen en una posición peligrosa, los derribaremos”, ha dicho en declaraciones desde el Despacho Oval, donde estaba acompañado del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, puesto que han protagonizado el cambio de nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra.

El inquilino de la Casa Blanca se ha dirigido a Hegseth para decirle que “si vuelan en una posición peligrosa” él o sus capitanes “pueden decidir qué hacer”. Sin embargo, al ser preguntado sobre la denuncia realizada en la víspera, ha aclarado que “realmente no estuvieron encima, no como lo describieron”.

Durante la jornada del jueves, el Departamento de Defensa dijo que dos aviones militares “del régimen” de Nicolás Maduro “volaron cerca de un buque de la Armada estadounidense en aguas internacionales”, en lo que describieron como una “acción altamente provocadora” y un intento de Caracas por “interferir” en sus “operaciones contra el narcotráfico”.

Esta acusación llega días después de que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos hayan disparado a principios de esta semana contra una embarcación en aguas del Caribe procedente de Venezuela y que supuestamente llevaba un cargamento de drogas, matando a 11 “narcoterroristas del Tren de Aragua” que estaban a bordo, en lo que las autoridades venezolanas han denunciado como 11 “ejecuciones extrajudiciales”.

El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha acusado a Venezuela, que hasta el momento no ha hecho comentarios sobre la denuncia del Pentágono, de enviar narcotraficantes a Estados Unidos, mientras que su homólogo venezolano ha atribuido estas hostilidades a que Washington quiere “el petróleo venezolano” y sus riquezas energéticas “gratis”.