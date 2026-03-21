Trump amenaza con desplegar al ICE en aeropuertos para presionar a demócratas por presupuesto de seguridad

El Presidente Donald Trump manifestó este sábado que si los demócratas no firman el acuerdo para la apertura del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de inmediato, trasladará a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a los aeropuertos, donde dijo “implementarán medidas de seguridad sin precedentes”.

Han pasado 36 días desde que los congresistas del Partido Demócrata en Estados Unidos decidieran no firmar el presupuesto destinado al DHS presentado por el gobierno, según indican, por repartición desigual de recursos entre las agencias que la componen y por no llegar a acuerdos sobre las políticas migratorias.

A raíz de esta situación, diversas instituciones como la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) han dejado de recibir financiamiento, poniendo en jaque a cientos de trabajadores federales, generando huelgas en distintos aeropuertos del país y paralizando o retrasando operaciones.

El martes se reportó un 30% de ausentismo laboral por parte de trabajadores de TSA en la mayoría de los aeropuertos del país.

En el mensaje publicado por el mandatario en Truth Social, señaló que entre las acciones de ICE estarán “ el arresto inmediato de todos los inmigrantes ilegales que hayan ingresado a nuestro país, con especial énfasis en los provenientes de Somalia”, a quienes acusa de haber destruido el estado de Minnesota.

El viernes se llevó a cabo un nuevo encuentro entre los representantes del Partido Republicano y el Partido Demócrata en el Capitolio para discutir un posible acuerdo. Esto significó un segundo día consecutivo de conversaciones. Sin embargo, aún no han llegado a una decisión.

Las divisiones están principalmente en torno al financiamiento de ICE y los protocolos de acción de este servicio, sobre todo después de los homicidios de Renee Good y Alex Pretti en Minnesota.