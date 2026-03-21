Quién fue César Chávez, el líder de derechos civiles en EE.UU. cuyo legado es cuestionado por denuncias de abuso

En Estados Unidos, estatuas y murales de un activista están siendo retirados o cubiertos. Se trata de la imagen del líder del movimiento Unión de Trabajadores Agrícolas, César Chávez, quien hace algunos días seguía siendo una figura representativa por los derechos civiles en Estados Unidos tras su muerte en 1993.

Hoy en cambio, tras un reportaje periodístico, es señalado por abusar sexualmente de varias mujeres y niñas.

El medio The New York Times destapó esta semana las denuncias de abuso en contra de Chávez, en el que se incluía el testimonio de Dolores Huerta, cofundadora del movimiento.

Chávez, hijo de inmigrantes mexicanos encabezó una huelga contra viticultores de California en la década de los 60, en que acuñó la célebre frase “sí, se puede” y logró convencer a los productores que establecieran contratos sindicales.

Más tarde, junto a Huerta y Gilbert Padilla fundarían la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas, que tras fusionarse con otros sindicatos se convirtió en la Unión de Trabajadores Agrícolas.

El movimiento logró que el gobernador de California, Jerry Brown firmara la Ley de Relaciones Laborales Agrícolas en 1975, con lo que se logró que trabajadores agrícolas tuvieran protecciones laborales federales.

En 1994, Chávez recibió la Medalla Presidencial de la Libertad y además tuvo un busto en el Despacho Oval de la Casa Blanca durante la administración de Joe Biden.

Además, calles, escuelas y lugares públicos llevan su nombre. Inclusive, cada 31 de marzo, en California se conmemoraba el Día de César Chávez. Hoy se discute que hacer con estos homenajes.

Por parte de la Unión de Campesinos, señalaron que no comentarán más allá sobre las denuncias, ya que no han “recibido ningún informe directo ni tenemos conocimiento de primera mano de estas acusaciones”.

Sin embargo, también dijeron que no participarán en ninguna actividad del Día de César Chávez a fines de marzo.