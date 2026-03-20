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    Trump llama “cobardes” a los países de la OTAN por no apoyar una “simple maniobra militar” en el estrecho de Ormuz

    El mandatario reiteró sus críticas y resaltó que la Alianza “es un tigre de papel” sin la presencia de Estados Unidos.

    Por 
    Europa Press
    Imagen @WhiteHouse en X

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a cargar este viernes contra sus aliados en la OTAN por su negativa a apoyar a Estados Unidos en su ofensiva contra Irán, incluida la posibilidad de ayuda para mantener la navegación en el estrecho de Ormuz, afirmando que estos países son “cobardes” y que la Alianza “es un tigre de papel” sin la presencia de Washington.

    Sin Estados Unidos, la OTAN es un tigre de papel. No quisieron unirse a la lucha para detener a un Irán con armas nucleares”, ha criticado a través de un mensaje en sus redes sociales. Ahora que esa batalla está ganada militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz", ha agregado.

    Así, ha señalado que la reapertura de Ormuz sería “una simple maniobra militar” ante “la única razón de los altos precios del petróleo”.

    “Es muy fácil para ellos hacerlo, con poco riesgo. ¡Cobardes, lo recordaremos!”, ha zanjado el inquilino de la Casa Blanca, que ha redoblado en los últimos días sus críticas contra sus aliados en la OTAN por su postura ante la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

    El propio Trump aseguró el jueves que su país no depende del comercio que pasa por el estrecho de Ormuz, por lo que lo defiende “para todos los demás”, en una nueva llamada a la OTAN para que de un paso al frente respecto a un eventual despliegue naval que garantice el tránsito por este paso estratégico.

    La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado durante los últimos días ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, en el marco de su respuesta a la citada ofensiva contra el país asiático, que ha atacado además territorio israelí e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares.

    Más sobre:MundoDonald TrumpOTANIrán

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