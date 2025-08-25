SUSCRÍBETE
Mundo

Trump amenaza con revocar los permisos a NBC y ABC por ser "sesgadas y mentirosas"

El presidente de EE.UU. acusó a las cadenas de TV de ser "una rama del Partido Demócrata" y afirmó que deberían perder sus licencias por su cobertura injusta de republicanos y/o conservadores.

Por 
Europa Press
Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con revocar la licencia de las cadenas de televisión NBC y ABC, alegando que son “una verdadera amenaza” para la democracia estadounidense por su supuesto sesgo ideológico.

“A pesar de una altísima popularidad y, según muchos, de estar entre los mejores, en ocho meses de la historia presidencial, ABC y NBC ‘fake news’, dos de las peores y más sesgadas cadenas de la historia, me dan un 97% de malas noticias”, se quejó en su plataforma Truth Social.

En el mismo mensaje, acusó a ambas cadenas de ser “una rama del Partido Demócrata”.

“Según muchos, la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) debería revocarles sus licencias. Estoy totalmente de acuerdo, porque son tan sesgadas y mentirosas que representan una verdadera amenaza para nuestra democracia”, agregó.

Poco después, el mandatario norteamericano sugirió en la misma red social que ABC y NBC paguen “millones de dólares al año” por sus licencias.

“Deberían perder sus licencias por su cobertura injusta de republicanos y/o conservadores”, reiteró, antes de insistir en que “como mínimo, ¡deberían pagar una fortuna por tener el privilegio de usar las ondas más valiosas en cualquier lugar y en cualquier momento!”, aseguró, para concluir afirmando que “el periodismo corrupto no debería ser recompensado, (sino) erradicado”.

Estas declaraciones llegan después de que Trump pusiera en la mira a importantes medios de comunicación de EE.UU. como CBS o ABC, que el pasado julio llegó a un acuerdo con el presidente por US$15 millones bajo acusaciones de difamación.

