Trump anuncia aumento del 10% en aranceles a Canadá

El presidente Donald Trump comunicó este sábado que aumentará los aranceles a Canadá en un 10% adicional “por encima de lo que están pagando ahora”, en represalia a un anuncio de la provincia de Ontario en el que usaron las palabras del exmandatario estadounidense Ronald Reagan para criticar el proteccionismo comercial.

“Canadá fue atrapado, con las manos en la masa, poniendo un anuncio fraudulento en el discurso de Ronald Reagan sobre los aranceles. La Fundación Reagan dijo que ellos, ‘crearon una campaña publicitaria usando audio y video selectivos del presidente Ronald Reagan’”, afirmó en su red Truth Social.

El anuncio emitido por el gobierno de la provincia canadiense presentaba un video del difunto expresidente republicano, diciendo que los aranceles causan guerras comerciales y desastres económicos.

Además, el mandatario añadió que para la fundación “el anuncio tergiversa el discurso radial presidencial” y ”no solicitaron ni recibieron permiso para usar y editar los comentarios”.

“El único propósito de este FRAUDE era la esperanza de Canadá de que la Corte Suprema de los Estados Unidos viniera a su ‘rescate’ en los aranceles que han usado durante años para dañar a los Estados Unidos”, denunció.

Donald J. Trump Truth Social Post 03:54 PM EST 10/25/25



Canada was caught, red handed, putting up a fraudulent advertisement on Ronald Reagan’s Speech on Tariffs. The Reagan Foundation said that they, “created an ad campaign using selective audio and video of President Ronald… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) October 25, 2025

Trump además subrayó que “Ronald Reagan AMABA los aranceles por motivos de seguridad nacional y economía, ¡pero Canadá dijo que no!”. “Su anuncio debía ser retirado INMEDIATAMENTE, pero lo dejaron pasar anoche durante la Serie Mundial, sabiendo que era un fraude”, acusó el jefe de Estado.

Ante esta “grave distorsión de los hechos” y este “acto hostil”, el mandatario estadounidense anunció que “estoy aumentando el arancel a Canadá en un 10% por encima de lo que pagan actualmente”.

The Government of Ontario just spent $75 million on a pro-trade/anti-tariff ad starring... Ronald Reagan. pic.twitter.com/uD5wJgZEzv — Scott Lincicome (@scottlincicome) October 15, 2025

El pasado jueves el propio Trump anunció la finalización de las negociaciones comerciales con Canadá y amenazó con suspender la relación comercial bilateral con el que es su segundo socio comercial más importante.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, declaró que el anuncio dejará de emitirse el lunes “para que se puedan reanudar las negociaciones comerciales”. Sin embargo, se seguirá transmitiendo durante el fin de semana en las cadenas estadounidenses, incluso durante los juegos de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol.