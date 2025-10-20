SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo

Trump apunta a San Francisco tras los despliegues de la Guardia Nacional en Chicago y Portland

El mandatario estadounidense anunció la medida en una entrevista con la cadena Fox News donde alabó los efectos de su movilización de fuerzas en Washington, aseverando que ahora es “la ciudad más segura del país".

Por 
Europa Press
 
Lya Rosen
Donald Trump. Foto: REUTERS.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que va a “hacer grande” la ciudad de San Francisco con un nuevo despliegue de fuerzas de seguridad, tal como los de la Guardia Nacional en Chicago y Portland, y anteriormente en Washington y Los Ángeles.

Esto en el marco de su campaña para implementar las estrictas políticas migratorias de su gobierno y “expulsar a criminales”.

“Iremos a San Francisco”, anunció en una entrevista para la cadena Fox News, en la que aseguró que “era realmente una de las grandes ciudades del mundo”, pero “hace 15 años se torció, se volvió ‘woke’ (de políticas de izquierda o liberales)”.

Trump comparó el anunciado despliegue sobre San Francisco con los realizados en Washington y Chicago, donde, pese a las manifestaciones en su contra, afirmó que “la gente nos quiere”, en referencia a los agentes desplegados por su administración.

Asimismo, alabó los efectos de su movilización de fuerzas en la capital del país, donde aseguró haber expulsado a “1.700 delincuentes profesionales y criminales de otros países”.

Para el jefe de Estado, Washington era antes de su intervención “una trampa mortal”, mientras que ahora “es la ciudad más segura del país” y hasta “el césped crece bien”.

En esta línea, el mandatario republicano lamentó que las “ciudades que están gobernadas exclusivamente por demócratas son prácticamente inseguras, son un desastre”. “Estas ciudades tienen que ser seguras”, aseguró, antes de prometer que va “a salvarlas”.

Sus declaraciones surgieron como respuesta a una pregunta sobre los bloqueos judiciales que están teniendo los recortes de funcionarios por parte de su administración durante el cierre del gobierno, que se ha extendido por el estancamiento en el senado de la legislación que permitiría reanudar la financiación gubernamental.

De cualquier manera, Trump estimó que “lo que está pasando con los jueces es terrible”, en un contexto en el que también han sido obstaculizados judicialmente sus intentos de federalización y despliegue de la Guardia Nacional en ciudades gobernadas por políticos demócratas.

“Pero no lo olviden, puedo usar la Ley de Insurrección”, advirtió una vez más, tras aludir a la posibilidad de invocar la norma este mismo mes, en referencia a Chicago y también a cuando desplegó a la Guardia Nacional en Los Ángeles por las protestas contra las redadas y detenciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), en junio pasado.

El mandatario subrayó que “ese es un poder indiscutible” que “casi el 50% de los presidentes han usado”. “Elijo no hacerlo, prefiero hacer esto”, aclaró en alusión a su estrategia actual.

Sus declaraciones llegaron tras un fin de semana de protestas bajo el lema No Kings (sin reyes) en las que cerca de siete millones de estadounidenses salieron a las calles, en 2.700 puntos del país.

Estos se manifestaron contra la “coronación” de Trump, mostrando su rechazo a la militarización de las ciudades, como en el caso de Chicago, Los Ángeles o Portland, y la política migratoria del inquilino de la Casa Blanca.

Más sobre:Donald TrumpSan FranciscoEstados UnidosGuardia NacionalChicagoPortland

