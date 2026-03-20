Trump califica a los países de la OTAN de “cobardes”

“Sin Estados Unidos, la OTAN es un tigre de papel. No quisieron unirse a la batalla para detener a un Irán con armas nucleares. Ahora que el combate militar está ganado, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que deben pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz”, escribió el mandatario, antes de añadir: “¡COBARDES, y lo recordaremos!”.

La víspera, seis países —entre ellos Francia, Alemania e Italia— se declararon “dispuestos a contribuir” a los esfuerzos para asegurar la navegación en el estrecho, aunque precisaron que cualquier intervención solo podría producirse una vez cesaran las hostilidades.

El presidente francés, Emmanuel Macron, evocó el jueves la posibilidad de un “marco de Naciones Unidas” para una futura misión, al término de una cumbre europea celebrada en Bruselas. Reafirmó que “Francia está preparada, junto con otras naciones, para asumir la responsabilidad de un sistema de escolta de buques en el estrecho, en el marco de una misión que no tiene vocación de ser una acción de fuerza”.

No obstante, insistió en que “no participaremos en ninguna apertura por la fuerza del estrecho en el contexto de operaciones de guerra y bombardeos en curso” en Medio Oriente.

No al uso de la fuerza en el estrecho de Ormuz

Reino Unido indicó el martes que trabaja en un plan junto con algunos de sus socios en Europa, en el Golfo y con Estados Unidos para restablecer el tráfico marítimo en la zona.

Por su parte, el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, precisó que cualquier implicación de su país dependería de la situación tras un alto el fuego y requeriría un mandato internacional y la aprobación del Bundestag. Su homólogo italiano, Guido Crosetto, subrayó igualmente que no habrá “ninguna misión de guerra ni entrada en el estrecho de Ormuz sin tregua y sin una iniciativa multilateral”.

El domingo, Donald Trump había instado a sus aliados, así como a China, a prestar asistencia para reabrir el estrecho de Ormuz, pero recibió negativas sucesivas que desataron su ira.

La casi paralización del estrecho por parte de Irán —por donde transita habitualmente cerca de una quinta parte de la producción mundial de petróleo, además de gas natural licuado— ha provocado un fuerte aumento de los precios de los hidrocarburos, con impacto en la economía global.

En un comunicado conjunto, los seis países afirmaron que adoptarán “otras medidas para estabilizar los mercados energéticos, en particular mediante la cooperación con algunos países productores”.