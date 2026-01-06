SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump descarta elecciones en corto plazo en Venezuela y reafirma que Estados Unidos está “a cargo” del país tras la captura de Maduro

    El mandatario aseguró que la administración del país caribeño estará respaldada por un equipo de alto nivel integrado por el vicepresidente JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, y el asesor presidencial Stephen Miller, aunque recalcó que la conducción final recaerá directamente en él.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Europa Press
    Facebook @DonaldTrump

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este lunes la posibilidad de una convocatoria electoral a corto plazo en Venezuela, tras la incursión militar estadounidense en la que fue capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

    En declaraciones que refuerzan la línea discursiva adoptada desde la intervención, el mandatario aseguró que, en el escenario actual, no existirían condiciones para realizar elecciones y afirmó de manera explícita que es él mismo quien está al mando del país caribeño.

    Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. Es imposible que la gente pueda votar”, señaló Trump en una entrevista con la cadena NBC, en la que rechazó incluso el plazo de un mes sugerido por el entrevistador para un eventual proceso electoral.

    Sobre esto último, respondió que “llevará un tiempo”, añadiendo que “tenemos que cuidar al país hasta que se recupere”, en referencia al rol que asumirá Washington en la administración de Venezuela tras la caída del gobierno de Maduro.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (archivo) PRESIDENCIA DE ESTADOS UNIDOS

    En este tenor, sus declaraciones confirman que la Casa Blanca no contempla, por ahora, una transición democrática inmediata, ni la activación de mecanismos electorales que permitan a la ciudadanía venezolana elegir nuevas autoridades.

    Trump evitó además referirse a la liberación de presos políticos, un punto que ha sido reiteradamente planteado por organismos internacionales y sectores de la oposición venezolana como condición básica para cualquier normalización institucional.

    Rubio, Hegseth, Vance y Miller

    En cuanto a la estructura de poder que supervisará la actuación de Estados Unidos en Venezuela, Trump indicó que existe un grupo de alto nivel con “diferentes conocimientos” encargado de apoyar la gestión. Entre los nombres mencionados figuran el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el asesor presidencial Stephen Miller.

    Sin embargo, al ser consultado sobre quién ostenta la responsabilidad última de las decisiones en el país sudamericano, el mandatario respondió de forma tajante: “Yo”.

    Estas afirmaciones se alinean con lo expresado por el republicano un día antes, cuando ya había advertido ante la prensa que estaba “a cargo” de Venezuela, evitando deliberadamente pronunciarse sobre elecciones, reformas políticas o un calendario de transición.

    Molly Riley
    Más sobre:Donald TrumpVenezuelaEE.UU.Nicolás MaduroJD VanceMarco RubioPete HegsethStephen MillerMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lorena Pizarro (PC) acusa a Trump de ser un “pedófilo que pretende adueñarse del mundo” y afirma que Maduro sigue siendo el presidente de Venezuela

    Venezuela: reportan ráfagas de disparos en inmediaciones del Palacio de Miraflores en Caracas

    Inusual frío de verano: las razones del descenso de temperaturas y la amenaza de lluvias en la zona central

    PAES 2025 registra alza de puntajes en todas las pruebas con excepción de Ciencias

    Atacó con un martillo a su madre de 81 años: dejan en prisión preventiva a mujer por parricidio frustrado en Rapa Nui

    Bus RED choca contra casa en Peñalolén: Ciclista que transitaba en el sector perdió la vida tras impacto

    Lo más leído

    1.
    Venezuela: reportan ráfagas de disparos en inmediaciones del Palacio de Miraflores en Caracas

    Venezuela: reportan ráfagas de disparos en inmediaciones del Palacio de Miraflores en Caracas

    2.
    Groenlandia se abre al diálogo con Estados Unidos pero rechaza cualquier “fantasía de anexión” de Trump

    Groenlandia se abre al diálogo con Estados Unidos pero rechaza cualquier “fantasía de anexión” de Trump

    3.
    Delcy Rodríguez llama a la cooperación con Estados Unidos en su primer mensaje como presidenta encargada de Venezuela

    Delcy Rodríguez llama a la cooperación con Estados Unidos en su primer mensaje como presidenta encargada de Venezuela

    4.
    Finaliza audiencia y proceso judicial contra Nicolás Maduro en Estados Unidos continuará en marzo

    Finaliza audiencia y proceso judicial contra Nicolás Maduro en Estados Unidos continuará en marzo

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Devolución de excedentes de Fonasa: revisa si te corresponde el pago

    Devolución de excedentes de Fonasa: revisa si te corresponde el pago

    Confirman humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026: revisa la parrilla completa

    Confirman humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026: revisa la parrilla completa

    Lorena Pizarro (PC) acusa a Trump de ser un “pedófilo que pretende adueñarse del mundo” y afirma que Maduro sigue siendo el presidente de Venezuela
    Chile

    Lorena Pizarro (PC) acusa a Trump de ser un “pedófilo que pretende adueñarse del mundo” y afirma que Maduro sigue siendo el presidente de Venezuela

    Inusual frío de verano: las razones del descenso de temperaturas y la amenaza de lluvias en la zona central

    PAES 2025 registra alza de puntajes en todas las pruebas con excepción de Ciencias

    Minería chilena tiene costos de mano de obra e inversión de capital entre los más altos de América
    Negocios

    Minería chilena tiene costos de mano de obra e inversión de capital entre los más altos de América

    Desde el confundador de NotCo al de Global66: la nueva AFP que preparan inversionistas liderados por un exejecutivo de la industria

    El deterioro en Venezuela: tamaño de la economía cae casi 70% desde su peak en 2012 y PIB per cápita más de 65%

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos
    Tendencias

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Por temor al fin del contrato con Turner: Unión Española e Iquique no irán a la justicia por el caso descenso
    El Deportivo

    Por temor al fin del contrato con Turner: Unión Española e Iquique no irán a la justicia por el caso descenso

    La grave lesión del defensa croata Josko Gvardiol que remece al Manchester City de Pep Guardiola

    En España apuntan a Alexis Sánchez por ceder el penal en la caída del Sevilla: “La culpa es del veterano”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    A un año de Debí tirar más fotos: la huella del cruce de Bad Bunny entre folklore y reggaetón
    Cultura y entretención

    A un año de Debí tirar más fotos: la huella del cruce de Bad Bunny entre folklore y reggaetón

    Fundación CorpArtes presenta nueva temporada de la compañía La Llave Maestra

    Ángelo Pierattini avanza en su recuperación y suspende gira nacional

    Trump descarta elecciones en corto plazo en Venezuela y reafirma que Estados Unidos está “a cargo” del país tras la captura de Maduro
    Mundo

    Trump descarta elecciones en corto plazo en Venezuela y reafirma que Estados Unidos está “a cargo” del país tras la captura de Maduro

    Venezuela: reportan ráfagas de disparos en inmediaciones del Palacio de Miraflores en Caracas

    Aliados de EE.UU. cuestionan captura de Nicolás Maduro y denuncian ante la ONU una violación al derecho internacional

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso