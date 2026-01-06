Trump descarta elecciones en corto plazo en Venezuela y reafirma que Estados Unidos está “a cargo” del país tras la captura de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este lunes la posibilidad de una convocatoria electoral a corto plazo en Venezuela, tras la incursión militar estadounidense en la que fue capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

En declaraciones que refuerzan la línea discursiva adoptada desde la intervención, el mandatario aseguró que, en el escenario actual, no existirían condiciones para realizar elecciones y afirmó de manera explícita que es él mismo quien está al mando del país caribeño.

“Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. Es imposible que la gente pueda votar”, señaló Trump en una entrevista con la cadena NBC, en la que rechazó incluso el plazo de un mes sugerido por el entrevistador para un eventual proceso electoral.

Sobre esto último, respondió que “llevará un tiempo”, añadiendo que “tenemos que cuidar al país hasta que se recupere”, en referencia al rol que asumirá Washington en la administración de Venezuela tras la caída del gobierno de Maduro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (archivo) PRESIDENCIA DE ESTADOS UNIDOS

En este tenor, sus declaraciones confirman que la Casa Blanca no contempla, por ahora, una transición democrática inmediata, ni la activación de mecanismos electorales que permitan a la ciudadanía venezolana elegir nuevas autoridades.

Trump evitó además referirse a la liberación de presos políticos, un punto que ha sido reiteradamente planteado por organismos internacionales y sectores de la oposición venezolana como condición básica para cualquier normalización institucional.

Rubio, Hegseth, Vance y Miller

En cuanto a la estructura de poder que supervisará la actuación de Estados Unidos en Venezuela, Trump indicó que existe un grupo de alto nivel con “diferentes conocimientos” encargado de apoyar la gestión. Entre los nombres mencionados figuran el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el asesor presidencial Stephen Miller.

Sin embargo, al ser consultado sobre quién ostenta la responsabilidad última de las decisiones en el país sudamericano, el mandatario respondió de forma tajante: “Yo”.

Estas afirmaciones se alinean con lo expresado por el republicano un día antes, cuando ya había advertido ante la prensa que estaba “a cargo” de Venezuela, evitando deliberadamente pronunciarse sobre elecciones, reformas políticas o un calendario de transición.