    Mundo

    Trump desmiente versiones sobre supuestas dudas del jefe del Estado Mayor ante un ataque a Irán

    El mandatario estadounidense rechazó informaciones de prensa que atribuían reparos del alto mando militar a una eventual ofensiva y reafirmó que la decisión final recae exclusivamente en la Casa Blanca.

    Por 
    Roberto Martínez

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió este lunes a desmentir categóricamente informaciones difundidas por medios estadounidenses que atribuían al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Daniel Caine, supuestas dudas o reparos frente a un eventual ataque militar contra Irán.

    A través de su perfil en la red social Truth Social, el mandatario calificó estas versiones como “falsas” y aseguró que el general Caine “no ha hablado de no hacer lo de Irán ni tampoco de ataques limitados”, como -según señaló- se ha informado erróneamente en la prensa.

    De igual modo, sostuvo que ha leído reportes que “no se ajustan a la realidad” respecto de la postura del alto mando militar.

    En su declaración, el presidente afirmó que Caine, al igual que otros mandos y autoridades, no desearía una guerra, pero subrayó que, en caso de que se adopte una decisión de carácter militar contra Irán, la evaluación del general es que la operación se ganaría con facilidad.

    Si se toma la decisión de ir contra Irán a nivel militar, su opinión es que se ganará fácilmente”, escribió Trump.

    Respuesta a reportes sobre advertencias militares

    Las declaraciones del mandatario surgen luego de que diversos medios estadounidenses publicaran, citando fuentes conocedoras del proceso de deliberación, que Caine habría advertido a la Casa Blanca sobre los riesgos de un ataque, entre ellos la posibilidad de un conflicto prolongado y la eventual existencia de víctimas estadounidenses.

    En dichos registros de prensa, incluso, se señalaba que el jefe del Estado Mayor estaría en contra de una escalada militar directa.

    En este contexto, Trump rechazó de plano esa interpretación y afirmó que la idea de que Caine “está en contra de que vayamos a la guerra con Irán” es “100% incorrecta”.

    También, recordó que el general estuvo al mando de la Operación Martillo de Medianoche, ejecutada en junio pasado, cuando bombarderos B-2 atacaron instalaciones nucleares iraníes, las que -según el presidente- fueron “destruidas” durante esa operación.

    El rol de Caine

    En su mensaje, Trump también destacó el perfil del jefe del Estado Mayor Conjunto, a quien describió como “un gran luchador” y representante del “ejército más poderoso del mundo”.

    Solo sabe una cosa: cómo ganar. Y, si se le ordena, estará al mando”, afirmó el mandatario.

    Al mismo tiempo, el presidente recalcó que la decisión final sobre un eventual ataque corresponde exclusivamente a él, en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

    Soy yo quien toma la decisión”, enfatizó, aludiendo al rol constitucional del Ejecutivo estadounidense en materia de defensa y política exterior.

    Finalmente, Trump señaló que su preferencia sigue siendo alcanzar un acuerdo, aunque advirtió que, de no lograrse una salida diplomática, las consecuencias serían graves para Irán.

    “Preferiría llegar a un acuerdo a no hacerlo, pero si no lo conseguimos, será un día muy malo para ese país y, muy tristemente, para su gente”, sentenció, añadiendo que el pueblo iraní es “grande y estupendo” y que no debería verse afectado por un escenario de ese tipo.

