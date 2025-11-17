OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
    Mundo

    Trump dice que Estados Unidos podría iniciar conversaciones con Maduro

    "Es posible que tengamos algunas conversaciones con Maduro, y veremos qué sucede", declaró Trump a la prensa el domingo en West Palm Beach, Florida.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    “Es posible que tengamos algunas conversaciones con Maduro, y veremos qué sucede”, declaró Trump a la prensa el domingo en West Palm Beach, Florida. Andrea Hanks

    El presidente Donald Trump declaró el domingo que Estados Unidos podría entablar conversaciones con el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien enfrenta una creciente presión de Washington en medio de un importante despliegue militar estadounidense en el Caribe.

    Esta fue una de las primeras señales de una posible vía para distender la situación, cada vez más tensa, en la región, mientras Estados Unidos lleva a cabo una campaña de ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico frente a las costas venezolanas y en el Pacífico oriental, indicó Reuters.

    “Es posible que tengamos algunas conversaciones con Maduro, y veremos qué sucede”, declaró Trump a la prensa el domingo en West Palm Beach, Florida, antes de abordar un vuelo de regreso a Washington. “Quieren dialogar”, comentó.

    Cuando se le preguntó qué quiso decir con que Maduro quiere dialogar, Trump simplemente respondió: “¿Qué significa eso? Díganmelo ustedes, no lo sé”. “Hablaré con cualquiera”, añadió instantes después. “Veremos qué pasa”.

    El gobierno de Venezuela no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios por parte de The Associated Press. Maduro, quien enfrenta cargos de narcoterrorismo en Estados Unidos, ha afirmado que el gobierno estadounidense está “fabricando” una guerra en su contra.

    Altos funcionarios del gobierno de Trump sostuvieron tres reuniones en la Casa Blanca la semana pasada para analizar opciones para posibles operaciones militares contra Venezuela, incluyendo ataques terrestres dentro del país, según informaron funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato.

    Trump dijo el viernes que “más o menos se había decidido” sobre Venezuela, lo que sugiere que pronto podría tomar una decisión, indicó Reuters.

    Las Fuerzas Armadas estadounidenses han estado realizando una serie de ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas. La llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford y otros buques de guerra, anunciada por la Armada en un comunicado, marca un hito importante en lo que el gobierno insiste en que es una operación antidrogas, pero que se ha interpretado como una táctica de presión creciente contra Maduro.

    Más sobre:EE.UU.VenezuelaTrumpMaduroUSS Gerald R. FordCaribe

    COMENTARIOS

