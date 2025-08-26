SUSCRÍBETE
Mundo

Trump dice que habló con Putin tras su cumbre en Estados Unidos con Zelenski y líderes europeos

Según mencionó Trump “toda conversación” que tiene con él es “una buena conversación”. “Sin embargo, por desgracia, después se lanza una bomba contra Kiev u otro lugar y eso me enfada mucho”.

Por 
Europa Press

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que ha mantenido una conversación con su homólogo ruso, Vladimir Putin, tras su cumbre de la semana pasada con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, y varios líderes europeos, al tiempo que ha sostenido que las dificultades para sacar adelante una cumbre bilateral entre ambos derivan de que “no se caen bien”.

Así, ha confirmado ante la prensa que ha hablado con Putin a raíz de la citada cumbre y ha agregado que “toda conversación” que tiene con él es “una buena conversación”. “Sin embargo, por desgracia, después se lanza una bomba contra Kiev u otro lugar y eso me enfada mucho”, ha subrayado desde la Casa Blanca.

A pesar de ello, ha destacado que “cree que se va a poner fin a la guerra”, si bien ha reconocido que “es duro” lograrlo, al tiempo que ha ensalzado que el hecho de que Putin realizara una visita a Alaska para reunirse con él fue “una gran declaración de que quiere conseguirlo”.

“No fue fácil para él ir a Alaska, venir aquí”, ha dicho Trump, quien ha sostenido que su cumbre con Putin supuso “un día muy exitoso sobre otras cosas, ya que se habló de muchas cosas diferentes, incluidos misiles y (energía) nuclear”. “Hablamos sobre limitar las armas nucleares. Meteremos a China en eso”, ha adelantado.

Por otra parte, ha resaltado que Putin se muestra escéptico a una reunión con Zelenski debido a que el mandatario ucraniano “no le cae bien”. “No le cae bien. Hay gente que no me cae bien a mí y no me gusta reunirme con ellos”, ha dicho, antes de insistir en que los presidentes de Rusia y Ucrania “no se caen bien” y volver a cargar contra su predecesor en la Casa Blanca, Joe Biden, por la guerra en Ucrania.

“Si hubiéramos tenido un verdadero presidente en lugar de un tipo que llegó aquí a través de unas elecciones fraudulentas (...) esa guerra no habría tenido lugar. Putin dijo (...) que si Trump hubiera sido presidente esto no hubiera pasado”, ha apostillado el mandatario.

